Le perturbazioni organizzate come quella attualmente in transito sull’Italia saranno presto un ricordo. Certo non arriverà subito l’anticiclone africano a portare una totale stabilità, ma nel prosieguo di Maggio avremo una parvenza di tarda Primavera decisamente maggiore rispetto ai giorni scorsi.

Il caldo di inizio Giugno diventa sempre più probabile, ma l’anticiclone non sarà opprimente e duraturo, oltre che rovente come molti si aspetterebbero. Ebbene potrebbe rivelarsi un anticiclone poco coriaceo, che comunque garantirebbe belle giornate e temperature estive.

Probabile l’arrivo dei primi 30-32°C della stagione proprio all’esordio dell’Estate meteorologica. Esordio migliore non potrebbe esserci per l’Estate! Tra 1 e 3 Giugno potremmo trascorrere le prime giornate in spiaggia, le temperature previste al momento lo permetteranno! Mancano ancora un po’ di giorni, per cui per i dettagli sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti.