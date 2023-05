Ci sono belle novità nel lungo termine del meteo italiano. Dopo tante piogge e fenomeni troppo intensi, capaci di causare alluvioni devastanti in Emilia Romagna, ecco che potrebbe tornare una parvenza di stabilità e soprattutto il primo caldo estivo.

Ma ci sarà da attendere ancora un po’! Difatti il prosieguo di Maggio vedrà ancora parecchia instabilità a spasso per l’Italia, soprattutto nelle ore pomeridiane e nelle aree interne. Per rivedere un anticiclone un po’ più solido occorrerà attendere con buona probabilità gli ultimissimi giorni di Maggio e i primi di Giugno.

All’avvio dell’Estate meteorologica l’anticiclone potrebbe riprendere in mano l’Italia, favorendo un deciso aumento termico e giornate finalmente più stabili. Ma mancano ancora troppi giorni, per cui non è possibile affermare con certezza questa evoluzione meteo.