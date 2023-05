Manca ormai una settimana all’inizio dell’Estate meteorologica, che sul calendario meteo-climatico italiano prende il via proprio il 1° Giugno. Ma come esordirà la nuova stagione? Ebbene le condizioni meteo del 1° Giugno potrebbero non essere proprio ideali per l’Estate, in quanto potrebbero persistere dei flussi instabili residui del finale di Maggio (portatori di temporali).

Ma nei giorni successivi ecco che l’anticiclone potrebbe rimettere piede nel Mediterraneo, seppur non con particolare veemenza. I primi giorni di Giugno, dunque, potrebbero rivelarsi più stabili e soprattutto più caldi, ma senza particolari eccessi!

Il caldo intenso, quello a cui eravamo stati abituati negli ultimi anni, pare proprio che non si farà vivo per quel che riguarda la prima decade di Giugno. Il prosieguo naturalmente è ricco di incertezze, ma torneremo a parlare anche di questo nei prossimi aggiornamenti.