Giugno è alle porte così come la festa della Repubblica e l’ennesimo lungo ponte di questo 2023. Tutti sono alla ricerca di previsioni meteo affidabili per il ponte del 2 Giugno, quello che potrebbe concederci le prime giornate di relax al mare. Ma sarà effettivamente così?

Ebbene sono in aumento le possibilità di un rinforzo dell’anticiclone africano proprio durante il ponte del 2 Giugno, ma pare che non si rivelerà un anticiclone forte, spesso e impenetrabile. Anzi, potrebbe subire gli attacchi di refoli freschi alle alte quote, capaci di produrre instabilità sparsa a carattere temporalesco.

Questa instabilità in verità sarà presente anche in questo finale di Maggio, ma tra 2 e 4 Giugno potrebbe ridursi nettamente. Qualche temporale potrà svilupparsi su monti e colline, e nei settori interni. Ma nel complesso potrebbe prevalere il Sole, soprattutto sulle coste. Le temperature saranno in perfetta media, dunque non si prevedono ondate di caldo intenso in Italia.