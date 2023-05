L’anticiclone ha spazzato via la perturbazione arrivata ad inizio Maggio. Ora la cupola anticiclonica ci farà compagnia per qualche giorno, tuttavia non in maniera così stabile come molti potrebbero pensare. Tra il tanto Sole potremo imbatterci in qualche nota meteo instabile, già a partire da domani. Saranno fenomeni isolati e veloci, inoltre le temperature saliranno ovunque!

Ma vediamo il meteo per domani, venerdì 5 Maggio 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Generalmente stabile e molto mite. Possibili acquazzoni o temporali pomeridiani e serali su Piemonte centro-occidentale, Valle d’Aosta, alto Adige.

CENTRO – Stabile ovunque, qualche addensamento innocuo in montagna. Clima mite specie sul lato tirrenico e Sardegna.

SUD – Alta pressione sempre più forte e clima molto mite ovunque. Cieli sereni o poco nuvolosi.