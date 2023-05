Splende il Sole su tante regioni quest’oggi, complice il dissolvimento del ciclone che nel week-end aveva portato tanto maltempo. Ora l’Italia si ritrova all’interno di una vasta lacuna barica dove confluire aria fresca in alta quota, ma non sono presenti perturbazioni organizzate. Domani avremo ancora cieli sereni al mattino, mentre nel pomeriggio l’aria fresca in quota darà vita a condizioni meteo instabili su molte regioni.

Ma vediamo il meteo per domani, martedì 23 Maggio 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Stabile su gran parte del settore con cielo sereno. Isolati temporali pomeridiani sulle Alpi. Clima molto mite.

CENTRO – Stabile al mattino, locali temporali pomeridiani nei settori interni e in montagna. Clima mite.

SUD – Stabile al mattino con tanto Sole e clima gradevole. Temporali pomeridiani in Appennino, specie su Basilicata e Calabria settentrionale.