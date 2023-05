Buongiorno cari lettori di MeteoGiornale.it! Il week-end prosegue senza grossi intoppi dal punto di vista meteo. Non mancherà qualche temporale in giornata, ma saranno fenomeni isolati. Discorso diverso per domani, quando affluirà aria più fresca in quota da est e questa sarà determinante per l’arrivo di molti temporali e acquazzoni pomeridiani e serali specie al Nordovest e sul lato tirrenico.

Ma vediamo il meteo per domani, lunedì 29 Maggio 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Temporali sparsi ma forti sul Nordovest e arco alpino. Altrove sereno o poco nuvoloso.

CENTRO – Stabile al mattino ovunque, poi nel pomeriggio rischio temporali intensi su Toscana, Umbria, Lazio e zone interne di Molise e Abruzzo. Possibili locali forti grandinate.

SUD – Soleggiato e stabile ovunque al mattino, nubi in aumento in giornata con rischio rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria.