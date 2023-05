Mentre gli ultimi fenomeni, legati ad una perturbazione sul basso Mediterraneo, interessano il sud, l’attenzione volge inevitabilmente alla lunga fase perturbata in arrivo in Italia. Difatti domani sarà una giornata con condizioni meteo stabili su tante regioni, ma con gli occhi puntati a nord-ovest, dove si affaccerà una nuova perturbazione, la prima di tante. I primi temporali raggiungeranno in serata proprio il Nordovest.

Ma vediamo il meteo per domani, martedì 9 Maggio 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Stabile al mattino, peggiora dal tardo pomeriggio per l’avanzata di un fronte temporalesco dalla Francia. Temporali specie sul Nordovest.

CENTRO – Generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Isolati temporali nel pomeriggio nelle zone interne di Lazio, Toscana, Abruzzo, Molise. Clima mite.

SUD – Tante nubi residue, piogge e acquazzoni sparsi in Sicilia. Isolati fenomeni su Puglia, Basilicata, Calabria.