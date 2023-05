Buongiorno cari lettori di MeteoGiornale.it! Dopo la sferzata temporalesca delle ultime ore arrivata soprattutto al nord Italia, ci aspetta una fase un pizzico più tranquilla. Ma non sarà tranquilla per tutti, considerando che continuerà a latitare un vero e proprio campo di alta pressione. La presenza di aria fresca alle alte quote sarà determinante per la formazione di altri temporali pomeridiani, soprattutto nelle zone interne del centro e del sud anche domani.

Ma vediamo il meteo per domani, venerdì 26 Maggio 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Generalmente stabile, eccetto rari temporali pomeridiani sulle Alpi. Temperature in aumento, picchi di 28°C.

CENTRO – Temporali sparsi nelle zone interne, qualche sconfinamento sin sulle coste tirreniche. Soleggiato sul lato adriatico.

SUD – Stabile al mattino, temporali pomeridiani nelle zone interne di Campania, Basilicata, Calabria, Sardegna.