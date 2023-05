Nubi, piogge e forti rovesci stanno attraversando l’Italia, come del resto avevamo previsto da giorni. Si tratta, tuttavia, solo del primo atto di una lunga fase perturbata che non avrà interruzioni degne di nota, eccezion fatta per le schiarite successive ai passaggi dei fronti piovosi. Ogni giorno avremo modo di commentare instabilità sull’Italia, almeno fino al 17 Maggio. Anche domani le condizioni meteo non saranno delle migliori su almeno mezza Italia.

Ma vediamo il meteo per domani, giovedì 11 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Piogge diffuse e persistenti sul Nordest, con rischio nubifragi. Più variabile al Nordovest, con temporali pomeridiani e serali.

CENTRO – Fenomeni sparsi specie tra pomeriggio e sera, nei settori interni. Più variabile sulle coste. Temperature in calo.

SUD – Stabile su gran parte del settore, eccetto isolati rovesci pomeridiani su Campania, Basilicata, Puglia settentrionale.