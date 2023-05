Buongiorno cari lettori di MeteoGiornale.it! Mentre tante regioni fanno i conti con nubi, piogge e temporali in questo ennesimo grigio week-end di Maggio, non possiamo che volgere lo sguardo all’inizio di settimana per capire se potremo rivedere un po’ di stabilità. Ebbene il ciclone, domani, tenderà ad attenuarsi lasciando alle sue spalle aria un po’ instabile ma anche sprazzi di Sole. Non mancherà qualche locale forte temporale.

Ma vediamo il meteo per domani, lunedì 22 Maggio 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Netto miglioramento su gran parte del settore. Qualche fenomeno pomeridiano in montagna. Temperature in netto aumento.

CENTRO – Stabile al mattino, locali temporali pomeridiani nei settori interni e in montagna. Clima mite.

SUD – Nubi sparse al mattino, locali temporali pomeridiani nelle zone interne e in Appennino.