L’ennesimo ciclone di Maggio sta invadendo in queste ore l’Italia. Il maltempo tornerà su gran parte d’Italia sin da domani, a tratti con delle criticità da non sottovalutare. Avremo piogge diffuse al sud, sulle isole maggiori e al Nordovest. Proprio il Piemonte, regione a lungo dimenticata dal maltempo, potrebbe ricevere gli accumuli più sostanziosi, anche oltre 200 mm! Condizioni meteo più clementi per l’Emilia Romagna.

Ma vediamo il meteo per domani, sabato 20 Maggio 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Maltempo diffuso al Nordovest, rischio nubifragi sul Piemonte occidentale. Fenomeni più isolati altrove.

CENTRO – Maltempo diffuso specie su Molise, Abruzzo, Lazio. Piogge sparse su Toscana, Umbria e Marche. Polvere sahariana in atmosfera.

SUD – Maltempo diffuso specie sulle isole maggiori. Rischio isolati nubifragi su Sardegna orientale, Sicilia orientale e Calabria ionica.