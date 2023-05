Il meteo è in rapido peggioramento su tante regioni, soprattutto al nord, grazie all’ingresso di un nucleo fresco alle alte quote. Quest’aria fresca sta dando vita a temporali sparsi e intensi, anche con grandinate, che raggiungeranno la massima frequenza ed estensione tra stasera e domani. Il nord sarà il principale bersaglio dell’instabilità, ma anche altrove non mancheranno fenomeni sparsi.

Ma vediamo il meteo per domani, giovedì 25 Maggio 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Piogge e temporali al Nordovest, già dal mattino. Più stabile al Nordest eccetto qualche veloce fenomeno sui monti.

CENTRO – Temporali sparsi nelle zone interne, qualche sconfinamento sin sulle coste tirreniche. Soleggiato sul lato adriatico.

SUD – Generalmente stabile, eccetto locali temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna.