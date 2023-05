Una insidiosa depressione ruota tra il canale di Sardegna e le coste nord-africane, esattamente nel punto in cui aleggia una massa d’aria molto fresca in alta quota. Sull’Italia, invece, c’è una maggior stabilità, seppur caratterizzata dai tipici temporali pomeridiani del periodo. Domani questo ciclone non colpirà l’Italia in modo diretto, ma sarà responsabile di un inasprimento dell’instabilità su tante regioni. Le condizioni meteo dunque peggioreranno.

Ma vediamo il meteo per domani, martedì 30 Maggio 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Rovesci e temporali sparsi nella seconda parte della giornata su Alpi e Prealpi. Fenomeni isolati su pianure piemontesi e lombarde, oltre che zone interne della Liguria.

CENTRO – Stabile al mattino, rovesci e temporali nel pomeriggio perlopiù nelle zone interne.

SUD – Nubi e piogge possibili sulle isole maggiori. Rovesci e temporali pomeridiani tra Puglia, Calabria, Basilicata, Campania.