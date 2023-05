Mentre varie perturbazioni atlantiche minacciano l’Italia e riportano la pioggia, ecco che spuntano sul web varie previsioni meteo su ondate di caldo in vista sull’Italia. Ma arriverà davvero il caldo intenso? C’è chi parla di 50°C previsti sull’Italia per opera dell’anticiclone africano, ma dobbiamo mettere i puntini sulle “i” e fare un po’ di chiarezza!

Il caldo africano per il momento non ci riguarderà, se non marginalmente durante il transito dei fronti caldi delle varie perturbazioni atlantiche che nei prossimi dieci giorni si susseguiranno sull’Italia. Durante i “fronti caldi” è chiaro che aria più calda nord-africana viene traghettata, assieme a tanto pulviscolo sahariano, sulle nostre regioni soprattutto al sud, ma si tratta solo di brevissime fasi più calde seguite dalla pioggia.

Insomma non c’è nulla a che vedere con gli anticicloni africani stabili e persistenti, quelli che davvero regalano condizioni meteo estive. Poi non parliamo della sciocchezza dei 50°C previsti in Italia, un qualcosa che non si realizzerà certamente.