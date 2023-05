Le previsioni meteo per l’Italia oggi, sabato 6 maggio 2023, prevedono un cielo irregolarmente nuvoloso al Nord con rovesci e temporali, sereno o poco nuvoloso al Centro e in Sardegna, e un clima mite al Sud e in Sicilia. In questo articolo, analizzeremo in dettaglio le previsioni per le diverse regioni, le temperature, i venti e le condizioni del mare.

Nord Italia

Cielo e precipitazioni

Nel Nord Italia si prevede un cielo irregolarmente nuvoloso. Durante le ore centrali della giornata, la nuvolosità aumenterà sui rilievi alpini e prealpini e sull’Appennino tosco-emiliano, dando luogo a rovesci o temporali. Tali fenomeni meteorologici si esauriranno nel corso della serata.

Temperature

Le temperature massime nel Nord Italia subiranno un lieve calo rispetto ai giorni precedenti, in linea con le previsioni stagionali.

Venti

I venti nel Nord Italia saranno deboli e di direzione variabile, senza particolari raffiche o intensificazioni.

Centro Italia e Sardegna

Cielo e precipitazioni

Il Centro Italia e la Sardegna vedranno un cielo sereno o poco nuvoloso per velature in transito. Qualche isolato annuvolamento interesserà le aree appenniniche, in particolare fra il basso Lazio e l’Abruzzo, con scarse probabilità di qualche breve rovescio in esaurimento serale.

Temperature

Le temperature massime al Centro e in Sardegna rimarranno stabili, con valori tipici per il periodo.

Venti

I venti al Centro Italia e in Sardegna saranno deboli orientali, con intensificazioni nel sud dell’isola.

Sud Italia e Sicilia

Cielo e precipitazioni

Al Sud e in Sicilia, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con condizioni meteorologiche favorevoli per trascorrere una piacevole giornata all’aperto.

Temperature

Le temperature massime al Sud e in Sicilia saranno in lieve calo rispetto ai giorni precedenti.

Venti

I venti al Sud Italia saranno deboli settentrionali, con rinforzi su Puglia e Calabria.

Condizioni dei mari

Stato dei mari

Il Canale di Sardegna sarà da mosso a molto mosso, mentre lo Ionio e l’Adriatico meridionale saranno mossi. I restanti bacini saranno quasi calmi o poco mossi.