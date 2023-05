È tempo di tenere gli occhi bene aperti sul meteo delle prossime ore. L’ultimissima analisi delle previsioni meteo evidenzia una situazione in rapido mutamento. L’area ciclonica che ha coinvolto l’Italia ieri, oggi, martedì 9 maggio 2023, si sta concentrando al Sud e sulla Sicilia, ma si prevede che si trasferisca gradualmente verso est. Ma non è tutto, una forte perturbazione seguita da aria fredda ha raggiunto la Francia e domani, mercoledì 10 maggio, causerà notevole maltempo in molte regioni italiane.

Analisi Meteo Dettagliata

Nord Italia

Le condizioni meteo prevedono variabilità su tutte le regioni del Nord, particolarmente a ridosso dei rilievi, dove si attendono rovesci temporaleschi. Schiarite sono previste lungo le coste. Tuttavia, dal tardo pomeriggio, si prevede un rapido e ulteriore peggioramento a partire da ovest, con rovesci e temporali, localmente di forte intensità, che entro sera avranno raggiunto tutte le regioni.

Centro Italia e Sardegna

Per il Centro Italia e la Sardegna, si prevede un’alternanza di schiarite e annuvolamenti su tutte le regioni, con rovesci e qualche temporale sparso nelle zone interne durante il pomeriggio.

Sud Italia e Sicilia

Al Sud e in Sicilia, il cielo sarà molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi, anche temporaleschi durante il pomeriggio. Si prevede una tendenza a generale miglioramento dalla serata.

Temperature, Venti e Mari

Le temperature massime sono previste in generale calo, mentre le minime rimarranno stazionarie. I venti saranno moderati da nord-est al Sud e sulla Sardegna, con rinforzi lungo le coste. Altrove, i venti saranno deboli o localmente moderati. I mari saranno mossi o molto mossi nel Canale di Sardegna, nel Tirreno meridionale settore ovest e nello Stretto di Sicilia, mentre gli altri mari saranno poco mossi o mossi.