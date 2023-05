Le prossime ore vedranno un notevole deterioramento delle condizioni meteo a causa di un ciclone mediterraneo. I primi effetti del ciclone iniziano a manifestarsi in Sicilia e nel Sud Italia, dove si registra un’ampia copertura nuvolosa con anche precipitazioni temporalesche. Ma la tendenza generale è verso un peggioramento diffuso del meteo.

Analisi del meteo previsto per oggi, lunedì 15 Maggio

Situazione al Nord

Nel Nord Italia, ci aspettiamo un cielo coperto sulle montagne alpine e appenniniche con precipitazioni deboli, che dovrebbero attenuarsi durante le ore serali. Nel resto del Nord, il cielo dovrebbe essere sereno o al massimo velato, con nuvole in aumento nel pomeriggio in Romagna e piogge diffuse dalla sera.

Situazione al Centro e in Sardegna

Al Centro e in Sardegna, ci aspettiamo un rapido aumento della nuvolosità con rovesci dalla tarda mattinata in Abruzzo che si estenderanno al Basso Lazio. Dal pomeriggio è previsto un deciso peggioramento con precipitazioni che interesseranno gradualmente anche il restante Lazio, le Marche e l’Umbria, coinvolgendo dalla sera anche le zone orientali della Toscana. Su Lazio, Abruzzo e Marche i fenomeni assumeranno carattere intenso da fine giornata. In Sardegna, nubi consistenti con lievi piogge e qualche isolato temporale, in miglioramento dalle ore serali.

Situazione al Sud e in Sicilia

Al Sud e in Sicilia, il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci temporaleschi diffusi. Si prevedono precipitazioni intense ed abbondanti sulla Sicilia, in particolare sui settori occidentali dell’isola.

Temperature, venti e condizioni marine

Le temperature minime sono in calo nelle aree pianeggianti piemontesi, Lombardia occidentale, pianura veneta, Emilia-Romagna, regioni centrali (inclusa la Sardegna), Basilicata e Sicilia tirreniche. Sono invece in rialzo nelle aree alpine centroccidentali ed altoatesine. Le temperature massime non registrano variazioni di rilievo in Valle d’Aosta, sui rilievi altoatesini e in Sardegna, ma sono in sensibile aumento al Nord e in Toscana, più contenuto su Marche settentrionali, Umbria e Lazio. Al contrario, sono in diminuzione sul resto del Centro e al Sud, in modo più marcato sulla Sicilia.

Venti

I venti saranno deboli e variabili al Nord, tendenti da fine giornata a disporre dai quadranti settentrionali e a diventare forti sulle relative coste adriatiche e zone appenniniche. Al Centro-Sud e sulle isole maggiori, i venti saranno da moderati a forti: di Maestrale su Sardegna, Toscana e Lazio; dai quadranti meridionali al Sud e in Sicilia; generalmente nordorientali su regioni centrali adriatiche ed Umbria. Sono attese raffiche fino a burrasca forte su gran parte delle regioni centromeridionali peninsulari e sulla Sicilia.

Condizioni marine

Per quanto riguarda i mari, sono previsti mari da molto mossi ad agitati in Mar e Canale di Sardegna, Stretto di Sicilia, Ionio ed Adriatico Meridionale. Il Mar Ligure ed l’Alto Adriatico saranno da poco mossi a mossi, con moto ondoso in rapido e sensibile aumento su quest’ultimo dalla sera. I restanti bacini saranno da mossi a molto mossi, tendenti a diventare agitati il Tirreno Meridionale ad est ed il Medio Adriatico al largo.

Conclusioni

In sintesi, il meteo delle prossime ore vedrà un forte peggioramento sotto l’effetto di un ciclone mediterraneo. Si prevede che le condizioni peggiorino notevolmente in tutto il paese, in particolare al Sud e in Sicilia. Le temperature, i venti e le condizioni marine varieranno notevolmente a seconda delle regioni. Questo richiederà una grande attenzione da parte di tutti, in particolare per coloro che si trovano nelle aree più a rischio. Consigliamo di tenere sotto controllo le previsioni meteo e di adottare tutte le precauzioni necessarie.