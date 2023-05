L’Italia oggi è interessata da un’area di Bassa Pressione atmosferica, unita all’arrivo di un’ondata di aria fredda. Questo venerdì 12 maggio, il nostro Paese sarà attraversato da una serie di perturbazioni atmosferiche.

Nord Italia

Iniziamo con il Nord Italia. La previsione indica un cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Queste condizioni potrebbero intensificarsi temporaneamente nel corso della mattinata, soprattutto sulla Liguria di Levante. Nel pomeriggio, queste manifestazioni meteorologiche diventeranno più diffuse, mentre in serata, l’Emilia-Romagna sarà caratterizzata da una certa variabilità con qualche schiarita.

Centro Italia e Sardegna

Passando al Centro Italia e alla Sardegna, si prevede una situazione leggermente diversa. La Sardegna avrà poche nubi con una tendenza a un moderato aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio. Per quanto riguarda le regioni peninsulari, la situazione sarà più variabile, con una nuvolosità irregolare e isolati rovesci o temporali. Questi saranno più probabili al mattino sul versante Tirrenico, in particolare sull’Alta Toscana, e diventeranno più diffusi nel corso della tarda mattinata sulle aree interne di tutto il Centro Peninsulare, in particolare in Toscana, Umbria e Marche.

Sud Italia e Sicilia

Il Sud Italia e la Sicilia avranno condizioni leggermente diverse. Sulla Campania, gli addensamenti compatti potranno dar luogo ad isolati rovesci o temporali nel corso della mattinata, che si esauriranno gradualmente. Sulla Sicilia, le nubi aumenteranno con piogge sparse e qualche isolato rovescio. Sul resto del Meridione, si prevedono poche nubi con qualche temporaneo addensamento associato a isolati rovesci tra tarda mattinata e pomeriggio, in particolare su Molise e Puglia.

Temperature, venti e condizioni del mare

Le temperature massime saranno in diminuzione su Piemonte, Liguria, Lombardia Occidentale e Sicilia, mentre si prevede un aumento al Nord-Est, sul resto della Lombardia e sulla Sardegna. Non sono previste variazioni di rilievo sul resto della Penisola.

Per quanto riguarda i venti, saranno deboli o moderati meridionali su Puglia, aree Ioniche in generale e Sicilia. Sul resto del Centro Sud, i venti saranno deboli o moderati occidentali, con una tendenza a provenire dai quadranti meridionali sulla Sardegna orientale e da sud ovest sulle restanti aree. Sul resto del Paese, i venti saranno deboli variabili