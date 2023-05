Oggi, 16 Maggio, l’Italia viene investita da piogge torrenziali che interessano ampie aree del territorio nazionale. Un’ondata di maltempo che coinvolge diverse regioni, tra cui Emilia Romagna, Marche, Calabria, Basilicata e Campania.

Allerta Meteo e Condizioni Generali

L’allerta meteo della Protezione Civile Rossa è in vigore in Emilia Romagna, mentre temporali sono previsti anche nelle Marche. La perturbazione coinvolge anche la Calabria e la Basilicata tirreniche, la Campania e gran parte del territorio italiano. Le condizioni meteo saranno critiche dalle 00:00 alle 24:00 UTC di oggi, Martedì 16 Maggio 2023.

Nord Italia

Il Nord Italia sarà interessato da un cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni diffuse e abbondanti su Appennino e Romagna, localmente a carattere temporalesco. Si prevedono fenomeni più modesti e sparsi nelle altre aree.

Centro Italia e Sardegna

Nelle regioni del Centro Italia, il cielo sarà molto nuvoloso, con piogge e rovesci, localmente a carattere temporalesco, abbondanti su Marche e zone appenniniche di Toscana e Umbria. In Sardegna, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con locali e deboli precipitazioni.

Sud Italia e Sicilia

Nel Sud e in Sicilia, si prevede un cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale.

Temperature, Venti e Mari

Le temperature saranno in diminuzione al Nord, stazionarie al Centro-Sud. I venti saranno forti e localmente di burrasca al Centro-Sud lungo le coste, da Scirocco sul versante Adriatico, da Maestrale su Sardegna e versante Tirrenico, occidentali sulla Sicilia. I mari saranno agitati nel Mar di Corsica, nel Mare e Canale di Sardegna, nello Stretto di Sicilia, nell’Ionio e nell’Adriatico, mentre i restanti bacini saranno molto mossi.

Conclusioni

Il meteo per oggi, 16 Maggio, prevede piogge torrenziali in ampie aree italiane. Si raccomanda a tutti di seguire le indicazioni della Protezione Civile e di limitare gli spostamenti nelle zone più colpite dal maltempo. Ricordiamo infine che è fondamentale mantenere un comportamento responsabile durante le allerte meteo, per la propria sicurezza e quella degli altri.