La previsione meteo per la giornata di domani, martedì 16 maggio, assume una particolare rilevanza in quanto l’Italia sarà attraversata da una perturbazione di origine nordafricana. Questo fenomeno sta attualmente investendo con maltempo di forte intensità le regioni meridionali e soprattutto la Sicilia, dove sono in atto piogge e temporali.

Perturbazione dal Nord Africa: Un’occhiata al Meteo

La perturbazione interesserà tutta Italia, ma in particolar modo le regioni adriatiche, le regioni meridionali e ancora una volta gran parte dell’Emilia-Romagna, dove sono previste piogge anche molto intense. In alcune località sono state segnalate anche forti grandinate, fenomeno che evidenzia l’eccezionale intensità di questa perturbazione.

Nord Italia: Nuvole e Rovesci

Per il nord Italia, le previsioni indicano molte nubi compatte sulle regioni centrorientali, con rovesci e temporali diffusi ed intensi, localmente a carattere di eccezionalità sull’Emilia-Romagna. Sul resto del settentrione, invece, si prevedono estese e spesse velature.

Centro Italia e Sardegna: Cielo Coperto e Temporali

Il centro dell’Italia e la Sardegna dovranno aspettarsi un cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi, in special modo sulle regioni adriatiche. Sul cielo sardo, ci si aspetta parzialmente nuvoloso con rovesci o temporali sparsi.

Sud e Sicilia: Maltempo Diffuso

Il maltempo sarà diffuso anche al sud, con rovesci o temporali, che sulle regioni tirreniche potranno risultare anche intensi. Si prevede un’attenuazione serale sulle regioni adriatiche.

Variazioni delle Temperature

Le temperature minime sono previste in diminuzione su Sicilia e Calabria, stazionarie sul resto delle regioni ioniche, in aumento sul resto del Paese. Le temperature massime, invece, sono previste in diminuzione al centro-nord, Sicilia, Calabria, Basilicata tirrenica, Campania e regioni centrali tirreniche peninsulari, in aumento sul resto del Paese.

Ventilazione e Condizioni del Mare

Si prevedono venti forti con raffiche di burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali sulle coste adriatiche e dai quadranti orientali sull’Emilia-Romagna, Marche e Toscana. I mari, infatti, si presenteranno da molto mossi ad agitati, con punte fino a molto agitato sul mare di Sardegna.

In conclusione, il meteo per la giornata di domani richiede particolare attenzione. Le previsioni indicano un rischio di piogge alluvionali in diverse regioni italiane, con un’attenzione particolare per l’Emilia Romagna. La Protezione Civile ha già emesso un’allerta, sottolineando l’importanza di essere pronti e preparati a fronteggiare tali condizioni meteorologiche.

Consigli per il Maltempo

In queste situazioni è fondamentale seguire le raccomandazioni delle autorità locali e della Protezione Civile. Evitare viaggi non necessari, specialmente in aree con un alto rischio di alluvioni o frane, è sicuramente la scelta più prudente. È inoltre importante mantenere un costante aggiornamento sulle previsioni meteo e sulle comunicazioni della Protezione Civile, così da essere sempre preparati a eventuali evoluzioni della situazione.