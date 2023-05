Il bollettino meteo per domani illustra un miglioramento nel corso della notte in Emilia Romagna, dove pioverà ancora per varie ore. L’andamento del tempo sull’Italia vedrà una riduzione del maltempo diffuso per un parziale colmamento della perturbazione. Tuttavia, si tratterà di una breve sosta prima di un nuovo peggioramento dovuto all’arrivo di una nuova perturbazione associata a una bassa pressione da ovest. Questa è l’avvento di una nuova ciclogenesi mediterranea, e nelle giornate successive altre aree vedranno forti piogge.

Previsioni dettagliate

Nord Italia

Molte nubi compatte sulle regioni centrorientali, con rovesci o temporali diffusi ed intensi, localmente a carattere di eccezionalità sull’Emilia-Romagna. Estese e spesse velature sul resto del settentrione.

Centro Italia e Sardegna

Cielo molto nuvoloso o coperto al Centro, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi, in special modo sulle regioni adriatiche. Cielo parzialmente nuvoloso sulla Sardegna, con rovesci o temporali sparsi.

Sud Italia e Sicilia

Diffuso maltempo anche al Sud, con rovesci o temporali, che sulle regioni tirreniche potranno risultare anche intensi, in attenuazione serale sulle regioni adriatiche.

Temperature, venti e mari

Le temperature minime saranno in diminuzione su Sicilia e Calabria, stazionarie sul resto delle regioni ioniche, in aumento sul resto del paese. Le massime saranno in diminuzione al centro-nord, Sicilia, Calabria, Basilicata tirrenica, Campania e regioni centrali tirreniche peninsulari, in aumento sul resto del paese.

I venti saranno forti con raffiche di burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali sulle coste adriatiche e dai quadranti orientali sull’Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Forti, con raffiche di burrasca o burrasca forte, dai quadranti settentrionali sulle regioni tirreniche centromeridionali peninsulari e sulla Sardegna. Deboli o al più moderati settentrionali sul resto del paese.

I mari saranno da molto mossi ad agitati, con punte fino a molto agitato sul mare di Sardegna.

Si raccomanda di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per i prossimi giorni, in quanto è prevista l’arrivo di una nuova perturbazione che porterà piogge intense in molte aree italiane.