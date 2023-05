L’evoluzione del meteo per la giornata di lunedì 15 maggio 2023 promette di essere tutt’altro che tranquilla. Un ciclone “esplosivo”, proveniente dalla Tunisia, esploderà nel Golfo di Gabes, portando con sé un sensibile peggioramento delle condizioni meteo in Italia, soprattutto nelle regioni tirreniche centrali e meridionali, compresa la Sicilia.

Previsioni per il Nord Italia

Sul Nord Italia, la situazione si presenta diversificata. Le aree alpine centroccidentali, i rilievi del Triveneto e quelli appenninici prevedono annuvolamenti compatti, con lievi precipitazioni a partire dalle ore serali. Anche in Romagna ci si aspetta un aumento delle nubi con piogge diffuse a partire dalla sera. Il resto del Nord, tuttavia, dovrebbe godere di un cielo sereno o al più velato.

Temperature e venti al Nord

Le temperature minime saranno in calo sulle aree pianeggianti piemontesi, l’Emilia-Romagna, la Lombardia occidentale e la pianura veneta. Tuttavia, sono previste in rialzo sulle aree alpine centroccidentali ed altoatesine. I venti saranno deboli e variabili, ma tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali diventando forti sulle coste adriatiche e le zone appenniniche a fine giornata.

Situazione nel Centro e in Sardegna

Per quanto riguarda il Centro e la Sardegna, si prevede una nuvolosità estesa e consistente già dal mattino, con rovesci sempre più diffusi su basso Lazio ed Abruzzo. A partire dal pomeriggio, è atteso un deciso peggioramento con precipitazioni che interesseranno gradualmente anche il resto del Lazio, le Marche e l’Umbria, coinvolgendo dalla sera anche le zone orientali della Toscana.

Meteo in Sardegna

In Sardegna, si prevedono nubi consistenti con lievi piogge e qualche isolato temporale, in miglioramento dalle ore serali con esaurimento delle precipitazioni e locali aperture.

Previsioni per il Sud e la Sicilia

Il meteo per il Sud e la Sicilia prevede un cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci temporaleschi diffusi. Sulla Sicilia, in particolare, si prevedono precipitazioni intense ed abbondanti, con coinvolgimento serale anche delle aree tirreniche di Basilicata e Calabria.

Temperature e venti al Sud

Le temperature minime saranno in calo in Basilicata e sulla costa tirrenica della Sicilia, mentre le massime saranno in diminuzione sul resto del Centro e al Sud, in modo più marcato in Sicilia. I venti saranno da moderati a forti e provenienti dai quadranti meridionali.

Condizioni del mare

I mari saranno generalmente mossi o molto mossi, con l’eccezione del Mar Ligure e dell’Alto Adriatico che saranno poco mossi. Tuttavia, è previsto un rapido e sensibile aumento del moto ondoso sull’Alto Adriatico dalla sera. Il Mar e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, l’Ionio ed il Meridionale Adriatico saranno molto mossi o agitati.

Mare in Sardegna e Sicilia

La situazione del mare sarà particolarmente turbolenta in Sardegna e Sicilia. Si prevedono raffiche di vento fino a burrasca forte su gran parte delle regioni centro-meridionali peninsulari e sulla Sicilia, che potrebbero creare notevoli disagi per la navigazione.

Considerazioni finali sul meteo

Questo ciclone “esplosivo” rappresenta un fenomeno meteorologico di particolare rilevanza, che potrebbe avere un impatto significativo sulla vita quotidiana delle persone nelle regioni interessate. Si raccomanda pertanto di prestare attenzione alle previsioni del meteo e di seguire eventuali aggiornamenti.

È importante ricordare che le condizioni meteorologiche possono cambiare rapidamente, e le previsioni non sono mai al 100% accurate. Tuttavia, l’attuale modello di previsioni indica un significativo peggioramento delle condizioni meteo per il 15 maggio 2023, soprattutto nelle regioni tirreniche centrali e meridionali e in Sicilia.

Precauzioni da prendere

In presenza di un meteo così avverso, è importante prendere delle precauzioni. Si consiglia di seguire le eventuali allerte meteo diffusi dagli Enti Preposti, tra cui la Protezione Civile. Durante le fasi più intense di maltempo suggeriamo di evitare viaggi non necessari e di prestare attenzione alle notizie locali per eventuali avvisi o allarmi. Se si vive in una zona a rischio di inondazioni è consigliabile prepararsi in anticipo.