Domani ci aspetta una forte perturbazione che coinvolgerà l’Italia. Prepariamoci a temporali intensi e possibile grandine, che potrebbero causare disagi. La perturbazione che da stasera si farà strada nel Nord Ovest italiano, nella giornata di mercoledì darà origine ad un’acuta fase di maltempo sull’Italia. Questa situazione avrà l’effetto di aprire la breccia alle ideali condizioni per la formazione, nei giorni successivi, di una profonda area ciclonica nel Mediterraneo centrale, con baricentro sulla Sardegna, e che coinvolgerà tutto il Paese.

Dettagli sulla Perturbazione e Previsioni per Domani

Nord Italia

Al Nord il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con piogge diffuse, localmente anche intense. Si prevede un’attenuazione già dal tardo mattino all’estremo Nord-Ovest e poi, dal tardo pomeriggio su Lombardia ed Emilia.

Centro Italia e Sardegna

Nel Centro e in Sardegna ci aspetta un maltempo diffuso con piogge diffuse, localmente anche temporalesche sulla Toscana. L’intensità delle precipitazioni dovrebbe attenuarsi già dal tardo mattino sulla Sardegna, e dalla sera anche su Toscana e Lazio.

Sud Italia e Sicilia

Al Sud e in Sicilia, si prevede un’ampia copertura nuvolosa, con rovesci o temporali, in attenuazione serale sulla Sicilia.

Temperature, Venti e Mari

Le temperature minime saranno in diminuzione al Sud e sulle aree prealpine, in aumento sulle Alpi e sulle regioni centrali, stazionarie sul resto del Paese. Le massime saranno in aumento su Sicilia e Sardegna orientale, in marcata diminuzione sulle altre regioni.

I venti saranno forti occidentali tendenti ad assumere regime di burrasca dalla sera sulla Sardegna; deboli e variabili sul resto del Paese. I mari saranno da molto mossi ad agitati nel Mare di Sardegna; da mossi a molto mossi il Mar Ligure, Canale di Sardegna, Tirreno occidentale e Stretto di Sicilia; da poco mossi a mossi i restanti mari.

Si raccomanda a tutti di prestare attenzione alle previsioni meteo locali e di prepararsi per eventuali temporali intensi e grandine.