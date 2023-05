La primavera ci regala un weekend di sole e caldo, con temperature simili ad agosto. Tuttavia, a partire da lunedì, il meteo cambierà radicalmente con il ritorno di piogge e temperature più fresche per gran parte del mese.

Il weekend di caldo e sole

Temperature estive e sole protagonista

Questo weekend, l’anticiclone africano raggiungerà l’Italia portando caldo e sole in gran parte del Paese. Le temperature saliranno fino a 30°C in Sardegna, 29°C a Bolzano, 28°C a Pavia e 27°C a Milano, per citare alcune città. Il sole dominerà il weekend, garantendo condizioni meteo piacevoli in tutte le regioni.

Temporali domenicali in montagna

Domenica 7 maggio, tuttavia, i temporali raggiungeranno le zone montuose. Nel pomeriggio si prevedono acquazzoni sulle Alpi, che si estenderanno gradualmente alle pianure di Piemonte e Lombardia, con precipitazioni a tratti intense in serata. I primi si sono visti anche oggi, sabato pomeriggio.

Le perturbazioni in arrivo nella prossima settimana

Lunedì variabile e l’arrivo del primo ciclone

Lunedì 8 maggio, il meteo sarà variabile con rovesci sparsi su tutto il territorio nazionale, ma ancora con ampie schiarite. Da martedì sera, un primo ciclone porterà maltempo, soprattutto mercoledì, sul Nord Italia e le regioni adriatiche. Si raccomanda cautela nelle zone recentemente colpite dall’alluvione in Emilia Romagna.

Il secondo ciclone e il calo delle temperature

Un secondo ciclone è previsto per venerdì 12 maggio. Le due perturbazioni, oltre a portare piogge, causeranno un calo delle temperature fino a valori tipici di fine marzo. Sulla Capitale, per esempio, si prevedono massime intorno ai 20°C fino alla terza decade di maggio.

Conclusioni e dettaglio delle previsioni

Un periodo fresco e anomalo attende l’Italia a partire dalla metà della prossima settimana. Nonostante il weekend estivo, il caldo soffocante e l’afa dovranno attendere ancora un po’. Ma non tarderanno ad arrivare, viste le premesse che si mostrano al primo spiraglio di alta pressione e meteo soleggiato.

Previsioni nel dettaglio

Lunedì 08 maggio

Al Nord, cielo molto nuvoloso o coperto con piogge sparse e locali temporali che si estenderanno anche alle zone pianeggianti. Dal tardo pomeriggio/sera, i fenomeni si attenueranno. Al Centro e in Sardegna, copertura nuvolosa con rovesci sparsi e locali temporali che si estenderanno nel pomeriggio, miglioramenti dalla sera. Al Sud e in Sicilia, nuvolosità in aumento con piogge e rovesci sparsi. Temperature minime in rialzo e massime in diminuzione.

Martedì 09 maggio

Arrivo di una nuova perturbazione al Nord con possibili precipitazioni diffuse; fenomeni sparsi al Sud in attenuazione dalla sera. Breve tregua con debole instabilità diurna sul resto d’Italia.

Mercoledì 10 maggio

Maltempo diffuso su Lombardia, Emilia-Romagna, Triveneto, Toscana, Umbria e Marche; molte nubi con precipitazioni più sparse sul resto del Centro-Nord, al Meridione peninsulare e sulla Sicilia nordorientale. Migliora con schiarite a fine giornata su Nord-Ovest, Toscana e Sardegna.

Giovedì 11 maggio e venerdì 12 maggio

Giovedì, variabilità con fenomeni sparsi al Nord, Sicilia e su parte delle regioni centrali peninsulari. Venerdì, nuovo sensibile peggioramento interesserà tutto il Paese.

Come si diceva, doppio ciclone sull’Italia, il primo da martedì sera, il secondo venerdì; temperature che tornano sotto la media del periodo.