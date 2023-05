Il meteo per domani 9 maggio presenta una nuova perturbazione che si appresta a colpire l’Italia, portando nubi compatte, piogge e rovesci in diverse regioni del Paese. In questo articolo, esamineremo in dettaglio le previsioni per le diverse aree geografiche, per offrire un quadro completo della situazione meteorologica attesa.

Previsioni per il Nord Italia

Nuvolosità e precipitazioni – Le previsioni meteo per domani 9 Maggio indicano molte nubi compatte su gran parte del settore settentrionale, con qualche debole rovescio a ridosso dei rilievi. Un deciso peggioramento è atteso dalle regioni occidentali, dove piogge e rovesci diverranno sempre più diffusi, estendendosi in seguito anche a Lombardia, Emilia e Trentino Alto Adige.

Le temperature minime saranno in calo su Trentino-Alto Adige e Emilia Romagna, mentre saranno stazionarie su Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le massime saranno in aumento sui rilievi altoatesini, ma in calo sui rilievi di Piemonte e Lombardia.

Previsioni per il Centro Italia e Sardegna

Nuvolosità e precipitazioni – Il meteo per domani 9 Maggio prevede una rapida intensificazione della nuvolosità nelle zone interne del Centro Italia, comprese quelle della Sardegna, con deboli e locali fenomeni anche in forma di rovescio in attenuazione serale. Lungo le aree costiere, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, ma le nubi aumenteranno dalla serata su Sardegna, Toscana, Marche ed Umbria.

Le temperature minime saranno in calo su Appennino Toscano, Marche settentrionali e Sardegna, mentre saranno senza variazioni di rilievo o in tenue rialzo sul resto del Centro Italia. Le massime saranno in aumento su Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio e Appennino abruzzese e molisano.

Previsioni per il Sud Italia e Sicilia

Nuvolosità e precipitazioni – Il meteo per domani 9 Maggio prevede molte nubi ovunque, con precipitazioni sparse, più diffuse su Sicilia e Calabria, dove localmente potranno assumere anche carattere temporalesco. I fenomeni saranno destinati ad esaurirsi nelle ore serali, lasciando spazio ad ampie schiarite su buona parte della Puglia, sulle aree ioniche di Basilicata e Calabria, nonché sulla Sicilia centro meridionale.

Le temperature minime saranno in calo su Calabria e Sicilia, mentre le massime saranno in aumento sulla Sicilia centro meridionale e in calo