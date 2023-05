METEO SINO AL 31 MAGGIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Il nucleo d’aria fredda a ridosso delle Alpi, responsabile del meteo più instabile al Nord, sta uscendo di scena e tende a sfilare con moto retrogrado verso la Spagna. Le condizioni tendono quindi a migliorare e venerdì l’instabilità si ridimensionerà, pur rimanendo attiva su Alpi, zone montuose in genere e soprattutto sulle zone interne del Sud Italia.

Una maggiore spinta dell’anticiclone si concretizzerà per il fine settimana, anche se i massimi di pressione rimarranno sempre relegati a nord delle Alpi. In sostanza l’alta pressione sarà incapace di garantire piena protezione. I temporali resteranno sempre in agguato almeno sui monti. Le temperature risaliranno di qualche grado grazie al maggiore soleggiamento.

Il caldo non raggiungerà per il momento livelli eccessivi. Lo scenario non sembra cambiare per il resto di Maggio, con ancora temporali soprattutto diurni. L’anticiclone si manterrà solido sull’Europa Centro-Settentrionale, lasciando il Mediterraneo in balia di una lacuna barica con instabilità alimentata da infiltrazioni fresche in quota dai quadranti settentrionali.

L’instabilità potrebbe anche temporaneamente accentuarsi nei primi giorni della prossima settimana, per questa blanda circolazione ciclonica in quota più evidente, con fulcro tra Baleari e Sardegna. I temporali saranno più diffusi sulle aree montuose, con coinvolgimento anche di pianure e coste. Non si attendono modifiche, come tendenza, nemmeno per i primi giorni di Giugno. Ci saranno ancora temporali.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 26 Maggio: maggiori schiarite al Nord, a parte temporali su Alpi e Prealpi centro-orientali, localmente in sconfinamento serale tra Friuli e pianura veneta. Il grosso dell’instabilità coinvolgerà Sud ed Isole. I temporali dai monti si potranno spingere alle pianure e localmente alle coste.

Sabato 27 Maggio: qualche rovescio mattutino al Nord-Ovest al mattino, anche in Val Padana. In giornata ulteriori temporali diurni su aree interne e montuose, specie al Sud ed in Sicilia.

Domenica 28 Maggio: soleggiato, ma acquazzoni a ridosso delle Alpi ed entroterra del Centro-Sud.

Ulteriori tendenze meteo: la lacuna barica sul Mediterraneo alimenterà ancora lo sviluppo di temporali, che potranno essere più diffusi. Il caldo sarà decisamente moderato, senza alcun eccesso.