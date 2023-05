METEO SINO AL 19 MAGGIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’Italia resta immersa in una vasta area depressionaria, con meteo di conseguenza sempre molto turbolento. La circolazione ciclonica ha portato il proprio fulcro sul vicino Nord Africa. Le correnti fresche nord-atlantiche si scontrano con quelle più calde richiamate dall’entroterra nord-africano. Queste ultime lambiscono le regioni del Sud, trasportando anche notevole pulviscolo sahariano.

Ci sarà quindi instabilità diffusa ancora nella giornata di domenica, anche se i fenomeni temporaleschi si alterneranno a momenti più soleggiati. Non mancheranno nevicate sull’Arco Alpino a quote oltre i 1600 metri. La circolazione atmosferica resterà piuttosto ingarbugliata per molti giorni ancora e proprio per l’inizio di settimana ci sarà lo sviluppo di un profondo vortice.

Ci attende così un inizio di settimana con una decisa recrudescenza del maltempo a partire dal Sud, per effetto del nuovo fronte messo in moto dal ciclone che prenderà vita sulla Tunisia e che poi risalirà verso l’Italia approfondendosi in modo esplosivo e atipico per la stagione. Ci attende un’intensa fase di maltempo con piogge pesanti e rischio nubifragi.

Il ciclone risalirà tutta Italia con piogge abbondanti e venti tempestosi. Sarà una situazione più tipica dell’autunno. Il vortice dovrebbe poi attenuarsi e sfilare sui Balcani mercoledì. L’Italia sarà poi preda di ulteriori impulsi instabili, con affondi ad aria fredda ad alimentare la complessa circolazione ciclonica presente sul Mediterraneo e che persisterà per il resto della settimana.

NEL DETTAGLIO

Domenica 14 Maggio: molte nubi soprattutto sulle regioni centrali e al Nord-Est, dove le precipitazioni risulteranno più frequenti. Nuvolosità irregolare alternata ad aperture sulle rimanenti zone, con fenomeni più sporadici occasionalmente anche a sfondo temporalesco nelle ore più calde

Lunedì 15 Maggio: forte maltempo al mattino al Sud e sulla Sicilia, in estensione al Centro Italia con rischio di nubifragi e piogge intense. Dalla notte peggiora in Emilia Romagna.

Martedì 16 Maggio: condizioni meteo perturbate tra Lombardia, Nord-Est e tutto il Centro-Sud.

Ulteriori tendenze meteo: condizioni di spiccata variabilità, per la lacuna ciclonica sempre attiva attorno al nostro Paese, ancora alimentata da affondi d’aria fresca da nord.