METEO SINO AL 27 MAGGIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Ci troviamo nel pieno di una fase meteo molto instabile, a causa del vortice depressionario risalito dalla Tunisia ed ora in movimento, attenuato, lungo lo Ionio. Non sono mancate piogge molto abbondanti e nubifragi, soprattutto in alcune aree del Sud. La buona notizia è legata al fatto che le grandi piogge stanno risparmiando le aree recentemente alluvionate.

Ci sono state e sono ancora in atto precipitazioni molto abbondanti, per effetto stau, anche sull’ovest Piemonte. Qui la pioggia rappresenta una manna dal cielo, visto che era l’area forse più gravemente colpita dalla lunga siccità. Ora il maltempo si sta placando, per l’attenuazione del vortice che si sposta verso est e va perdendo energia.

Un’ampia lacuna barica continuerà a dominare sull’area mediterranea e quindi non avremo per il momento l’arrivo dell’alta pressione, che si manterrà troppo a nord. Non dobbiamo quindi attenderci un miglioramento a breve. L’attività temporalesca sarà protagonista nei primi giorni della nuova settimana, ma probabilmente il tempo potrebbe rimanere capriccioso anche in seguito.

Le precipitazioni si faranno più irregolari, pur in un quadro meteo molto instabile, in quanto non ci sarà più un vortice ciclonico ben organizzato. I temporali avranno quindi caratteristiche più legata al ciclo diurno, con fenomeni esaltati dal riscaldamento solare. Le temperature saliranno di diversi gradi, per via del soleggiamento, tornando su valori più consoni al periodo.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 22 Maggio: la nuova settimana partirà con rovesci tra Basilicata ionica, Calabria e Sicilia, ma anche qualche pioggia sul Piemonte. Le schiarite prevarranno altrove. In giornata temporali diurni soprattutto su Alpi ed aree interne del Centro-Sud, con sconfinamenti sulle coste tirreniche.

Martedì 23 Maggio: prima soleggiato, poi temporali pomeridiani diffusi su aree interne montuose appenniniche in espansione alle vicine pianure. Acquazzoni sono attesi anche sui settori alpini.

Mercoledì 24 Maggio: recrudescenza dell’instabilità al Nord con temporali anche in pianura.

Ulteriori tendenze meteo: l’instabilità diurna insisterà per il resto della settimana, con l’Italia che sarà vulnerabile all’azione di infiltrazioni d’aria fresca in quota dai quadranti settentrionali.