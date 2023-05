METEO SINO AL 18 MAGGIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Un’estesa area depressionaria mantiene il proprio fulcro sul Mediterraneo con meteo di conseguenza sempre molto turbolento sull’Italia. Un nuovo minimo di bassa pressione si approfondirà nel weekend, a causa di un nuovo apporto d’aria fredda dal Nord Europa. Ci sarà quindi instabilità, anche se i fenomeni temporaleschi si alterneranno a momenti più soleggiati.

Lo sviluppo del nuovo vortice nel weekend accompagnerà un sistema perturbato, accompagnato da altre precipitazioni anche intense, specie al Centro-Nord, con locali nubifragi. La circolazione atmosferica resterà piuttosto ingarbugliata per molti giorni ancora Le temperature si assesteranno su valori sotto media soprattutto al Nord, a causa degli apporti d’aria fredda dalle alte latitudini.

Non mancheranno nevicate sull’Arco Alpino a quote oltre i 1500/1700 metri, decisamente anomale per il periodo per gli impulsi freddi in discesa dalle alte latitudini. Il fresco ed il maltempo coinvolgeranno in modo più marginale l’estremo Sud, dove si farà sentire un flusso più caldo di matrice nord-africana, richiamato dal vortice ciclonico ad ovest dell’Italia.

Novità importanti sono attese per la prossima settimana. Questa lacuna ciclonica sembra destinata a persistere in modo reiterato. Un nuovo vortice, in risalita dalla Tunisia, potrebbe investire l’Italia con pesante maltempo tra lunedì e martedì. L’Italia sarà poi preda di ulteriori impulsi instabili, con affondi ad aria fredda ad alimentare la complessa circolazione ciclonica presente sul Mediterraneo.

NEL DETTAGLIO

Sabato 13 Maggio: piogge e temporali risaliranno fin dal mattino dalle Isole Maggiori verso il Sud e le regioni centrali. Seguirà un miglioramento tra Sud e Sicilia. Diffusa instabilità anche al Nord, con rovesci e temporali specie su Val Padana Centro-Occidentale, Liguria, Alpi e Appennino.

Domenica 14 Maggio: il grosso dell’instabilità coinvolgerà regioni centrali e Sardegna, con precipitazioni più frequenti. Rovesci in giornata anche al Nord su Alpi, Prealpi e pedemontane.

Lunedì 15 Maggio: maltempo al Sud ed in estensione al Centro Italia, con rischio di nubifragi.

Ulteriori tendenze meteo: martedì sarà una giornata perturbata, con un vortice che stringerà l’Italia in una morsa. Nei giorni a seguire spiccata variabilità, per la lacuna ciclonica sempre attiva attorno al nostro Paese.