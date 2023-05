METEO SINO AL 25 MAGGIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Una nuova circolazione ciclonica riporterà condizioni di meteo avverso sull’Italia. Il weekend sarà rovinato per effetto del nuovo vortice che dal Nord Africa risalirà sulle regioni meridionali della nostra Penisola, evolvendo poi nel corso del weekend tra il Basso Tirreno e lo Ionio. L’anticiclone rimane ben lontano, relegato tra l’Atlantico e l’Europa Settentrionale.

Questa fase perturbata ha caratteristiche più tipiche dell’autunno che della tarda primavera, ma è tutto Maggio che ha mostrato questo volto così anomalo. La nuova ondata di maltempo entrerà nel vivo ad inizio weekend, con piogge e rovesci che risaliranno verso il Centro-Sud dell’Italia, con rischio nubifragi tra Calabria e Isole. La pioggia cadrà abbondante anche al Nord-Ovest.

Il vortice non dovrebbe approfondirsi in modo così esplosivo come il precedente e rimarrà più basso di latitudine. Il carico di maltempo, data la dinamica un po’ differente, dovrebbe risparmiare almeno in parte le aree pesantemente alluvionate, in quanto non ci sarà l’esaltazione dell’effetto stau verso i rilievi appenninici come avvenuto con il precedente episodio perturbato.

La circolazione ciclonica inizierà a perdere energia tra domenica e lunedì. Le precipitazioni si faranno più irregolari, pur in un quadro meteo molto instabile. Novità sono attese durante la prossima settimana, con l’anticiclone che proverà a fare timidamente capolino. Gli ultimi giorni di Maggio saranno più soleggiati, ma l’instabilità resterà sempre in agguato con i temporali diurni.

NEL DETTAGLIO

Sabato 20 Maggio: deciso guasto al Centro-Sud, con piogge forti e rischio nubifragi sui settori ionici di Sicilia e Calabria, ma anche sull’est Sardegna verso sera. Piogge intense colpiranno il Piemonte. Fenomeni più deboli o assenti sul Triveneto e sull’alto versante adriatico.

Domenica 21 Maggio: al Nord-Ovest insisteranno le precipitazioni specie sull’ovest Piemonte. Rovesci temporaleschi su Isole e interno del Centro-Sud, più diffusi nelle ore pomeridiane.

Lunedì 22 Maggio: iniziali schiarite prevalenti, poi temporali diurni soprattutto al Centro-Sud.

Ulteriori tendenze meteo: fino a metà settimana continuerà l’instabilità diurna con rovesci e temporali specie al Sud, Isole e in genere aree interne e a ridosso dei maggiori rilievi. Le temperature saliranno specie sulle pianure del Nord, grazie alla maggiore presenza del sole.