METEO SINO AL 24 MAGGIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Resta compromesso il quadro meteo sull’Italia, a causa di una vasta area depressionaria tra il Mediterraneo ed il Nord Africa. L’anticiclone rimane relegato tra l’Atlantico e l’Europa Settentrionale. Questa fase perturbata ha caratteristiche più tipiche dell’autunno che della tarda primavera, ma è tutto Maggio che mostra quest’anomalia così clamorosa.

Le grandi piogge hanno concesso una tregua, ma già nuovi impulsi perturbati si mettono in moto verso l’Italia. Un primo fronte venerdì si porterà dalla Sardegna verso le regioni tirreniche settentrionali ed il Nord-Ovest. Nel weekend una nuova ondata di maltempo più diffusa entrerà nel vivo, con la nuova circolazione vorticosa in risalita dall’Algeria e dalla Tunisia.

Stavolta il vortice dovrebbe mantenersi più in basso, senza approfondirsi in modo così esplosivo come il precedente. Ci sarà comunque un nuovo carico di maltempo, che dovrebbe colpire in modo più importante il Sud, le Isole, probabilmente il Nord-Ovest, risparmiando almeno in parte le aree pesantemente alluvionate.

Nella giornata di domenica il vortice inizierà a perdere energia e le precipitazioni si faranno più irregolari, pur in un quadro meteo molto instabile. Novità sono attese durante la prossima settimana, con l’anticiclone che proverà a fare timidamente capolino. Gli ultimi giorni di Maggio vedranno le prime prove di vera Estate, pur con temporali sempre in agguato. Avremo il primo caldo stagionale.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 19 Maggio: nuove precipitazioni interesseranno Sardegna, Toscana e Nord-Ovest, con fenomeni in accentuazione sul Piemonte. Variabilità altrove con qualche scroscio di pioggia su aree interne e appenniniche. Tendenza a peggioramento dalla sera in Sicilia.

Sabato 20 Maggio: generale peggioramento al Centro-Sud, con piogge forti e rischio nubifragi sui settori ionici di Sicilia e Calabria, ma anche sull’est Sardegna. Piogge intense anche in Piemonte.

Domenica 21 Maggio: maltempo più accentuato al Nord-Ovest, Isole e interno del Centro-Sud.

Ulteriori tendenze meteo: i primi giorni della settimana saranno caratterizzati da instabilità diurna con rovesci e temporali specie al Sud, Isole e in genere aree interne e a ridosso dei maggiori rilievi.