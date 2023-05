METEO SINO AL 9 MAGGIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Finalmente sta finendo la fase di meteo avverso che ha colpito gran parte d’Italia, con gravi criticità e ripercussioni alluvionali specie in Emilia Romagna. Il vortice ciclonico, con fulcro sullo Ionio, si allontanerà ulteriormente verso l’Egeo, lasciando così spazio alla rimonta di un promontorio anticiclonico supportato da correnti calde nord-africane.

Il meteo migliorerà ovunque da giovedì, a parte qualche strascico d’instabilità all’estremo Sud. Questa parentesi soleggiata si accompagnerà ad un deciso aumento delle temperature, in netta risalita sino a valori sopra la norma. Il caldo sarà di stampo quasi estivo soprattutto nel weekend, quando l’afflusso d’aria calda raggiungerà il culmine.

La tregua anticiclonica durerà poco e lo scenario si complicherà nuovamente già nel corso del fine settimana. Ci sarà probabilmente un’incursione frontale associata ad una modesta onda ciclonica che sarà in grado di scardinare l’anticiclone sul Mediterraneo. Avremo così una nuova offensiva perturbata dall’Atlantico, che porterà dei temporali sul Nord.

Non è ancora definita l’evoluzione per l’inizio della nuova settimana, quando si potrebbe generare un vortice sui mari italiani a seguito dell’intrusione frontale. Se ciò accadesse, ne deriverebbe un contesto di generale instabilità più diffuso anche al Centro-Sud. Le temperature caleranno prima al Nord e poi sul resto d’Italia ma solo di qualche grado.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 4 Maggio: avremo meteo generalmente soleggiato a parte residua instabilità tra Puglia, Lucania, Cilento, Calabria e Sicilia ionica dove persisterà qualche rovescio o temporale in attenuazione. Locali acquazzoni pomeridiani interesseranno anche l’entroterra sud del Lazio.

Venerdì 5 Maggio: condizioni bel tempo, a parte qualche locale fenomeno sull’Arco Alpino tra pomeriggio e sera.

Weekend: instabilità in aumento da sabato sulle Alpi e Nord Appennino, peggiora domenica.

Ulteriori tendenze meteo: fase più instabile e rischio temporali anche in avvio di settimana non solo al Nord, ma anche al Centro-Sud, con temperature in lieve flessione.