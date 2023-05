METEO SINO AL 30 MAGGIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Un’area di alta pressione si estende sull’Europa Centro-Occidentale, ma senza influenzare il meteo sull’Italia in modo evidente. La novità è rappresentata dalla discesa, lungo il bodo orientale dell’anticiclone, di un nuovo nucleo d’aria fredda dalla Scandinavia a ridosso delle Alpi e che poi sfilerà con moto retrogrado tra la Francia e la Spagna.

Di conseguenza, osserviamo una recrudescenza dell’instabilità atmosferica al Nord, con precipitazioni temporalesche che dalle Alpi si propagano verso le pianure, in particolare al Nord-Ovest. L’attività temporalesca si manterrà protagonista anche sul resto d’Italia, lungo la dorsale appenninica, con rovesci soprattutto al pomeriggio in attenuazione serale.

Le precipitazioni risulteranno irregolari, visto che non saranno collegate a perturbazioni ma semplicemente in sviluppo locale ad evoluzione diurna. Per venerdì il meteo migliorerà e l’instabilità si ridimensionerà con l’allontanamento del vortice verso la Spagna che lascerà spazio ad una parziale spinta dell’anticiclone.

Non sono attese tante novità nel weekend, con l’anticiclone incapace di garantire piena protezione. I temporali resteranno sempre in agguato almeno sui monti. Le temperature riprenderanno ad aumentare di qualche grado. Il caldo non raggiungerà per il momento livelli eccessivi. Lo scenario non sembra cambiare nemmeno per gli ultimi giorni di Maggio., con ancora temporali diurni.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 25 Maggio: piogge temporali localmente forti al Nord-Ovest e sull’Emilia Occidentale, ma in attenuazione. Maggiori spazi di sereno sul Nord-Est. Temporali sparsi anche sulla dorsale appenninica ed in Sardegna nelle ore più calde.

Venerdì 26 Maggio: più soleggiato al Nord, mentre l’instabilità persisterà su Centro-Sud ed Isole. I temporali dai monti si potranno spingere alle pianure e localmente alle coste del Basso Tirreno.

Weekend: sabato e domenica avremo temporali diurni su aree interne e montuose, specie al Sud.

Ulteriori tendenze meteo: il tempo stenterà ancora con l’anticiclone si manterrà ancora troppo debole per favorire stabilità incontrastata. La lacuna barica sul Mediterraneo alimenterà ancora lo sviluppo di temporali ed il caldo resterà contenuto.