METEO SINO AL 4 GIUGNO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Quest’ultima parte di Maggio è nel segno dell’instabilità, con meteo ancora condizionato da un’atmosfera assai propizia ai temporali pomeridiani. In sostanza il Mediterraneo è un po’ terra di nessuno, con l’alta pressione troppo debole per garantire condizioni di bel tempo. Nelle ore più calde si generano i temporali soprattutto su aree interne e montuose.

L’attuale contesto instabile è alimentato da una blanda circolazione ciclonica in quota che tende a scorrere dalle Baleari verso le coste nord-africane di Algeria e Tunisia. Avremo quindi temporali più diffusi sulle aree montuose, con coinvolgimento anche di pianure e coste in molte regioni d’Italia, in particolare al Centro-Sud, in Sardegna e Sicilia.

Intanto continua mancare il caldo, o perlomeno non mostra alcun eccesso. La colonnina di mercurio si manterrà quindi su valori tipici del periodo e solo isolatamente si raggiungeranno picchi solo prossimi ai 30 gradi laddove ci sarà un maggiore soleggiamento. I valori si manterranno decisamente più bassi sulle coste, grazie alle brezze di mare.

Questa fase temporalesca si trascinerà anche nella seconda parte della settimana e per tutto il Ponte del 2 Giugno. L’Estate per il momento può attendere e ci saranno ancora temporali piuttosto diffusi. Solo nella prossima settimana non è esclusa una prima timida rimonta dell’anticiclone africano verso il Mediterraneo, che potrebbe far scoppiare l’Estate.

NEL DETTAGLIO

Martedì 30 Maggio: la goccia fredda, annidata a sud della Sicilia, influenzerà più da vicino le due Isole Maggiori, con piogge e rovesci. Instabilità diurna anche sul resto d’Italia, specie al Centro-Sud, con temporali su zone interne e montuose ma in sconfinamento anche sulle coste.

Mercoledì 31 Maggio: contesto sempre instabile, con temporali a macchia di leopardo anche forti nelle ore centrali. I rovesci saranno più intensi in Sardegna, Sicilia e zone interne del Centro Italia.

Giovedì 1° Giugno: avvio di nuovo mese sempre molto instabile tra il Centro-Sud e le Isole.

Ulteriori tendenze meteo: durante il ponte del 2 giugno continuerò lo sviluppo di temporali ad evoluzione diurna. Non mancheranno rovesci più diffusi al Sud, anche sulle aree ioniche, per la maggiore vicinanza all’area depressionaria. Solo la prossima settimana le prospettive indicano finalmente un rinforzo dell’anticiclone.