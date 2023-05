METEO SINO AL 28 MAGGIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’allontanamento definitivo del ciclone mediterraneo ha allentato il maltempo, ma il meteo resta ancora capriccioso. Un’ampia lacuna barica si mantiene ben attiva sull’area mediterranea, con due distinti vortici, di cui il primo sul sud iberico e il secondo sull’Egeo. Non avremo per il momento l’arrivo dell’alta pressione, che si manterrà troppo a nord.

Non dobbiamo quindi attenderci un vero miglioramento a breve. L’attività temporalesca sarà protagonista nei primi giorni della nuova settimana, ma probabilmente il tempo si manterrà turbolento anche in seguito, sino a ridosso del weekend. Le precipitazioni si faranno più irregolari, pur in un quadro meteo molto instabile, in quanto non ci sarà più un vortice ciclonico strutturato.

I temporali avranno quindi caratteristiche più legata al ciclo diurno, con fenomeni esaltati dal riscaldamento solare. Inizialmente l’instabilità sarà più vivace sul Centro-Sud, ma a metà settimana l’attività temporalesca si intensificherà al Nord, per gli effetti di un nucleo d’aria fredda in discesa dalla Scandinavia verso l’Arco Alpino.

Il weekend non vedrà tante novità, anche se un parziale aumento della pressione potrebbe lievemente ridimensionare l’instabilità. I temporali resteranno sempre in agguato almeno sui monti. Le temperature saliranno di diversi gradi, per via del soleggiamento, tornando su valori nella media e quindi con caldo semi estivo sino a picchi di circa 30 gradi.

NEL DETTAGLIO

Martedì 23 Maggio: iniziali ampie schiarite prevalenti, poi temporali pomeridiani diffusi al Centro-Sud, su aree interne montuose appenniniche in espansione alle vicine pianure. Acquazzoni sono attesi anche sui settori alpini, localmente in espansione alle aree pedemontane del Nord-Est.

Mercoledì 24 Maggio: l’avvicinamento di un vortice d’aria fresca alle Alpi determinerà maggiore instabilità al Nord con temporali anche in pianura. Rovesci sparsi anche in Appennino e Sardegna.

Giovedì 25 Maggio: più instabile specie al Nord. Temporali localmente forti anche in Val Padana.

Ulteriori tendenze meteo: non mancheranno temporali diurni anche nel resto della settimana, con l’Italia sempre vulnerabile all’azione di infiltrazioni d’aria fresca in quota. L’anticiclone si manterrà ancora troppo debole per favorire stabilità incontrastata.