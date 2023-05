METEO SINO AL 5 GIUGNO 2023, ANALISI E PREVISIONE

C’è sempre una forte instabilità a dominare il meteo sull’Italia, per via dell’assenza dell’anticiclone come avviene già da molti giorni. In sostanza il Mediterraneo è un po’ terra di nessuno, con anche la presenza di un piccolo vortice nord-africano che contribuisce ad esaltare i fenomeni temporaleschi legati all’instabilità atmosferica.

Nelle ore più calde si generano i temporali maggiormente diffusi soprattutto su aree interne e montuose, con coinvolgimento anche di pianure e coste in molte regioni d’Italia, in particolare al Centro-Sud, in Sardegna e Sicilia. Intanto continua mancare il caldo, o perlomeno non mostra alcun eccesso. La colonnina di mercurio si manterrà quindi su valori tipici del periodo.

L’acuta instabilità temporalesca si trascinerà anche nella seconda parte della settimana e per tutto il Ponte del 2 Giugno. La lacuna ciclonica sul Mediterraneo sarà alimentata da infiltrazioni d’aria più fresca dall’Europa Settentrionale. L’Estate per il momento può attendere e ci saranno ancora temporali piuttosto diffusi con possibili eventi di grandine.

Solo nella prossima settimana non è esclusa una prima timida rimonta dell’anticiclone africano verso il Mediterraneo, che potrebbe riportare uno scenario meteo più consono all’Estate. Le giornate saranno finalmente più soleggiate e i temporali dovrebbero limitarsi di più ai rilievi montuosi, con caldo senza eccessi.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 31 Maggio: fin dal mattino qualche pioggia o rovescio coinvolgerà la Sardegna e parte del Nord-Ovest. Nelle ore più calde scoppieranno temporali diffusi a macchia di leopardo anche forti, più intensi in Sardegna e zone centrali tirreniche con sconfinamenti sulla costa.

Giovedì 1° Giugno: inizio del mese sempre molto instabile tra il Centro-Sud e le Isole, con rovesci e grandine. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi parzialmente durante la sera.

Venerdì 2 Giugno: Festa della Repubblica ancora nel segno dei temporali pomeridiani sparsi.

Ulteriori tendenze meteo: nel weekend persisterà l’instabilità. Non mancheranno rovesci più diffusi al Sud, anche sulle aree ioniche, per la maggiore vicinanza all’area depressionaria afro mediterranea. Solo la prossima settimana il tempo potrebbe gradualmente stabilizzarsi.