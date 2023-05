METEO SINO AL 13 MAGGIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Inizia a cambiare il meteo a causa dell’inserimento di un primo impulso instabile legato ad una saccatura atlantica. La perturbazione sta portando i primi temporali al Nord. Il piccolo vortice legato alla saccatura penetrerà tra Basso Mediterraneo e coste nord-africane, favorendo l’estensione dell’instabilità al Centro-Sud in avvio di settimana. Le temperature sono previste in calo.

Un cambiamento più corposo è atteso da metà settimana, per l’affondo incisivo di una depressione nord-atlantica verso l’Italia. Ci attende molta instabilità, con occasione per piogge e temporali. Le temperature scenderanno ulteriormente a causa dell’afflusso di aria ben più fredda. Sembra esserci la possibilità di un guasto meteo molto incisivo e anche duraturo.

Una prima perturbazione transiterà lungo l’Italia già fra martedì e mercoledì, a suon di piogge e temporali anche di forte intensità. Dopo metà settimana seguirà un altro impulso perturbato che favorirà l’approfondimento di un vortice ciclonico sui mari italiani, determinando un’ulteriore recrudescenza di instabilità e maltempo prima al Centro-Nord e poi anche al Sud.

Probabilmente il tempo rimarrà compromesso anche per tutto il weekend di metà mese. L’anticiclone non appare intenzionato a riconquistare facilmente il Mediterraneo e resterà relegato tra l’Atlantico ed il Nord Europa. Questa parentesi perturbata, con temperature ben sotto media, sarà piuttosto anomala per il periodo e più tipica dell’inizio della stagione primaverile.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 8 Maggio: spiccata variabilità su buona parte della Penisola con rovesci maggiormente presenti nelle ore più calde a ridosso dei rilievi alpini e appenninici, ma anche ad intermittenza su zone di pianura. Le precipitazioni risulteranno più frequenti all’estremo Sud e sulla Sicilia.

Martedì 9 Maggio: inizialmente piogge tra Sicilia e Calabria meridionali, al pomeriggio temporali su aree interne del Centro-Sud. Verso sera peggiora a partire dal Nord-Ovest per un nuovo fronte.

Mercoledì 10 Maggio: piogge e temporali localmente forti al Centro-Nord, poi anche al Sud.

Ulteriori tendenze meteo: un vortice ciclonico stringerà l’Italia in una morsa tra giovedì e sabato, apportando condizioni a tratti perturbate con precipitazioni localmente intense.