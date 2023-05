METEO SINO AL 12 MAGGIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Il breve dominio dell’alta pressione è al capolinea, con meteo che cambia a causa dell’inserimento di un primo impulso instabile legato ad una saccatura atlantica. La perturbazione sarò causa di un peggioramento con temporali a partire dal Nord. Il piccolo vortice legato alla saccatura penetrerà in pieno Mediterraneo, favorendo l’estensione dell’instabilità al Centro-Sud in avvio di settimana.

A seguito di questo primo guasto atmosferico, le temperature subiranno un calo, ma solo di qualche grado. Un cambiamento più importante potrebbe avvenire da metà settimana, per l’affondo più corposo di una depressione nord-atlantica verso l’Italia, con nuove piogge e temperature in netta flessione a causa dell’afflusso di aria ben più fredda.

Sembra esserci la possibilità di un guasto meteo molto incisivo. Una prima perturbazione transiterà lungo l’Italia già fra martedì e mercoledì, a suon di piogge e temporali. Nella seconda parte della settimana seguirà un altro impulso perturbato che favorirà l’approfondimento di un vortice ciclonico sui mari italiani, determinando un’ulteriore recrudescenza di instabilità e maltempo.

Ci attende una fase di meteo molto movimentato, più tipica d’inizio primavera, con temperature in ulteriore calo verso valori sotto la media. Probabilmente il tempo rimarrà compromesso anche per tutto il weekend di metà mese. L’anticiclone non appare intenzionato a riconquistare facilmente il Mediterraneo e resterà in disparte tra l’Atlantico ed il Nord Europa.

NEL DETTAGLIO

Domenica 7 Maggio: deciso peggioramento al Nord, con temporali in estensione dalle Alpi alle pianure, soprattutto la fascia della Val Padana centro-occidentale a nord del Po. Qualche piovasco o acquazzone interesserà la Sardegna e la dorsale centrale appenninica.

Lunedì 8 Maggio: spiccata variabilità su buona parte della Penisola con rovesci specie nelle ore centrali a ridosso dei rilievi alpini e appenninici, ma anche ad intermittenza su zone di pianura.

Martedì 9 Maggio: temporali su aree interne del Centro-Sud, peggiora dal pomeriggio al Nord.

Ulteriori tendenze meteo: il maltempo si estenderà al Centro-Sud, accompagnato da aria più fresca che porterà un generale calo termico. Un vortice ciclonico stringerà l’Italia in una morsa tra giovedì e sabato.