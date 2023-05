METEO SINO AL 29 MAGGIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’Italia non gode della protezione dell’anticiclone, ma risente di una lacuna barica con meteo pertanto parecchio instabile, favorevole ai temporali incentivati dai moti ascensionali. Nell’ambito di questa vasta lacuna depressionaria sul Mediterraneo agiscono due distinti vortici, il primo sul sud iberico e il secondo sull’Egeo. Il campo di alta pressione si mantiene sbilanciato sul Nord Europa.

La novità è rappresentata dalla discesa di un nuovo nucleo d’aria fredda dalla Scandinavia che si porterà, a cavallo fra mercoledì e giovedì, a ridosso delle Alpi sulla Francia. Di conseguenza, avremo una recrudescenza dell’instabilità atmosferica al Nord, con precipitazioni temporalesche che dalle Alpi si porteranno più facilmente verso le pianure, in particolare al Nord-Ovest.

L’attività temporalesca si manterrà protagonista anche sul resto d’Italia, lungo la dorsale appenninica, con rovesci soprattutto al pomeriggio in attenuazione serale. Le precipitazioni risulteranno irregolari, visto che non saranno collegate a perturbazione ma semplicemente in sviluppo locale ad evoluzione diurna.

Nel weekend non sono previste tante novità, anche se un parziale aumento della pressione potrebbe lievemente ridimensionare l’instabilità. I temporali resteranno sempre in agguato almeno sui monti. Le temperature riprenderanno ad aumentare di qualche grado specie al Nord, con punte prossime ai 30 gradi di poco sopra la media. Il caldo non raggiungerà per il momento livelli eccessivi.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 24 Maggio: peggiora al Nord per l’avvicinamento di un vortice d’aria fresca dal Centro Europa. I temporali dalle Alpi si propagheranno alla Val Padana, specie a nord del Po, con rischio di fenomeni intensi in serata su Piemonte. Rovesci sparsi si avranno anche lungo tutto l’Appennino.

Giovedì 25 Maggio: rovesci e temporali localmente forti al Nord-Ovest e sull’Emilia Occidentale, più schiarite sul Nord-Est. Temporali sparsi anche sulla dorsale appenninica ed in Sardegna.

Venerdì 26 Maggio: instabilità su Centro-Sud Appennino ed Isole, maggiore sole al Nord.

Ulteriori tendenze meteo: l’anticiclone si manterrà ancora troppo debole per favorire stabilità incontrastata. Ci sarà comunque più sole nel weekend, con temporali diurni più probabili sulle zone interne montuose del Sud e delle Isole Maggiori.