METEO SINO AL 22 MAGGIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Un profondo vortice di bassa pressione abbraccia l’Italia, comportando una fase di meteo avverso caratterizzata da un inasprimento dei fenomeni, con anche venti di burrasca. Il clou del maltempo coinvolge in questa fase l’Italia Centrale e l’Emilia Romagna, dove tornano purtroppo ad abbattersi piogge potenzialmente alluvionali con accumuli davvero esagerati.

Le grandi piogge insisteranno ancora mercoledì tra Emilia Romagna e alte Marche. La circolazione atmosferica resterà piuttosto ingarbugliata per molti giorni, stante la persistenza di un’ampia sacca depressionaria in sede mediterranea contrapposta all’anticiclone delle Azzorre alto di latitudini. Questa fase perturbata ha caratteristiche più tipiche dell’autunno che della tarda primavera.

Il vortice dovrebbe poi attenuarsi e sfilare sui Balcani a cavallo tra mercoledì e giovedì. L’Italia sarà poi preda di ulteriori impulsi instabili ed avremo occasione per altre piogge e temporali, sebbene a carattere più intermittente e a macchia di leopardo. Un nuovo vortice afro mediterraneo minaccia di portare un altro carico di maltempo nel weekend.

In questo caso il vortice dovrebbe seguire una rotta più bassa, senza approfondirsi in modo così esplosivo come il precedente. Novità sono attese durante la prossima settimana, con l’anticiclone africano che proverà a fare timidamente capolino. Gli ultimi giorni di Maggio potrebbero così vedere le prime prove di vera Estate.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 17 Maggio: permangono condizioni d’instabilità e a tratti maltempo, con precipitazioni ancora forti soprattutto tra Emilia, Romagna, Marche, Basso Lazio, Campania e alta Calabria. I fenomeni tenderanno a smorzarsi gradualmente nella seconda parte della giornata.

Giovedì 18 Maggio: piogge e qualche acquazzone più probabili su regioni centrali e Nord-Ovest, con fenomeni più frequenti nelle ore centrali. Peggiora dalla tarda sera in Sardegna.

Venerdì 19 Maggio: nuove piogge in Sardegna, Toscana e al Nord-Ovest, variabilità altrove.

Ulteriori tendenze meteo: si prospetta altro maltempo per via di un nuovo vortice ciclonico afro mediterraneo che accompagnerà una perturbazione.