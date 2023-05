METEO SINO AL 14 MAGGIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’instabilità di quest’inizio di settimana precede un peggioramento meteo più incisivo che porterà una lunga fase piuttosto turbolenta. Il cambiamento, decisamente corposo, è atteso da mercoledì, per l’affondo incisivo di una depressione nord-atlantica verso l’Italia. Ci attende molta instabilità, se non maltempo, con occasione per piogge e temporali.

Le temperature scenderanno parecchio a causa dell’afflusso di aria ben più fredda di provenienza nord-atlantica. Sembra esserci la possibilità di un guasto meteo molto incisivo e anche duraturo. L’inizio del peggioramento è atteso per la seconda parte di martedì, con le prime piogge e temporali di forte intensità a partire dal Nord.

Tra giovedì e venerdì la depressione rimarrà ancora attiva perdendo un po’ di tono, ma riuscirà a distribuire ancora frequenti temporali a macchia di leopardo al Centro-Nord. Sul finire della settimana seguirà un altro impulso perturbato che favorirà l’approfondimento del vortice mediterraneo, determinando un’ulteriore recrudescenza di instabilità e maltempo.

Il weekend non promette quindi nulla di buono. L’anticiclone non appare intenzionato a riconquistare facilmente il Mediterraneo e resterà relegato tra l’Atlantico ed il Nord Europa. Questa parentesi perturbata, con temperature ben sotto media, sarà piuttosto anomala per il periodo di primavera ormai inoltrata. L’instabilità potrebbe persistere anche la prossima settimana.

NEL DETTAGLIO

Martedì 9 Maggio: qualche pioggia in Sicilia al mattino, poi temporali sparsi in sviluppo su aree interne del Centro-Sud. Tra pomeriggio e sera peggiora a partire dal Nord-Ovest per un nuovo fronte, con piogge e temporali anche forti in nottata in estensione alla Toscana e al Nord-Est.

Mercoledì 10 Maggio: maltempo su gran parte d’Italia, con piogge e temporali anche forti. Andrà un po’ meglio tra Nord-Ovest e Sardegna dove non mancheranno ampie schiarite.

Giovedì 11 Maggio: marcata instabilità e temporali intermittenti. Meglio tra estremo Sud ed Isole.

Ulteriori tendenze meteo: nuovo approfondimento del vortice ciclonico sul finire della settimana, quando ci aspettiamo condizioni a tratti perturbate con precipitazioni localmente intense e diffuse.