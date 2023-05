METEO SINO AL 3 GIUGNO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Lo scenario meteo è ancora condizionato da un’atmosfera assai propizia ai temporali pomeridiani. In sostanza il Mediterraneo è un po’ terra di nessuno, con l’alta pressione troppo debole per garantire condizioni di bel tempo incontrastato. L’attività temporalesca appare molto vivace su aree interne e montuose, specie al Sud e nelle ore diurne.

In avvio di settimana l’instabilità si ravviverà ulteriormente per una blanda circolazione ciclonica in quota che scorrerà dalle Baleari verso le coste nord-africane di Algeria e Tunisia. Avremo quindi temporali più diffusi sulle aree montuose, con coinvolgimento anche di pianure e coste in molte regioni d’Italia, in particolare al Centro-Sud.

Il caldo non raggiungerà per il momento livelli eccessivi. La colonnina di mercurio si manterrà quindi su valori tipici del periodo e solo isolatamente si raggiungeranno picchi massimi prossimi ai 30 gradi. I valori si manterranno decisamente più bassi sulle coste, grazie alle brezze marine. Le acque del mare sono ancora freddine in questo periodo dell’anno.

L’Estate per il momento può attendere e ci saranno ancora temporali, che probabilmente in parte persisteranno anche nel corso del Ponte del 2 Giugno. Solo nei giorni successivi non è esclusa una prima timida rimonta dell’anticiclone africano verso il Mediterraneo, con maggiori effetti sulle regioni del Sud Italia e sulle due Isole Maggiori.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 29 Maggio: generale intensificazione dell’instabilità, con frequenti temporali diurni su aree interne e montuose per l’influenza di un piccolo vortice freddo in quota in transito a ridosso delle due Isole Maggiori. In Sardegna sono attesi temporali più forti, localmente anche la sera.

Martedì 30 Maggio: il piccolo vortice d’instabilità influenzerà più da vicino le due Isole Maggiori, con piogge e rovesci. Instabilità diurna anche sul resto d’Italia, specie al Centro-Sud.

Mercoledì 31 Maggio: tempo sempre molto instabile, con temporali anche forti nelle ore centrali.

Ulteriori tendenze meteo: la seconda parte della settimana sarà caratterizzata dallo sviluppo di temporali ad evoluzione diurna. Non mancheranno rovesci più diffusi al Sud, anche sulle aree ioniche, per la maggiore vicinanza al vortice. Tale scenario persisterà sino a tutto il Ponte del 2 Giugno.