METEO SINO AL 20 MAGGIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Ormai c’è la conferma ed è imminente il peggioramento meteo atteso ad inizio settimana, con una fase di acuto maltempo, riconducibile ad un vortice in risalita dal Nord Africa. La circolazione atmosferica resterà piuttosto ingarbugliata per molti giorni ancora e proprio per l’inizio di settimana ci sarà uno scenario caratterizzato da forte maltempo.

Il profondo vortice di bassa pressione determinerà una decisa recrudescenza del maltempo a partire dal Sud, per effetto del nuovo fronte messo in moto dal ciclone che prenderà vita sulla Tunisia e che poi risalirà verso l’Italia approfondendosi in modo esplosivo e atipico per la stagione. Non è escluso che la circolazione ciclonica possa assumere le sembianze di un Medicane, quindi un simil uragano.

Ci attende un’intensa fase di maltempo con piogge pesanti, temporali e rischio nubifragi. Il ciclone risalirà tutta Italia con piogge abbondanti e venti tempestosi. Sarà una situazione più tipica dell’autunno e decisamente anomala per la tarda primavera. Il vortice dovrebbe poi attenuarsi e sfilare sui Balcani mercoledì.

L’Italia sarà poi preda di ulteriori impulsi instabili, con affondi ad aria fredda ad alimentare la complessa circolazione ciclonica presente sul Mediterraneo e che persisterà per il resto della settimana. Un nuovo vortice afro mediterraneo minaccia di portare instabilità e maltempo verso il weekend soprattutto al Centro-Sud.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 15 Maggio: già dal mattino forte maltempo al Sud e sulla Sicilia con possibili temporali anche di forte intensità. I fenomeni tenderanno ad estendersi verso sera al Centro Italia con rischio di nubifragi e piogge intense, specie sul lato adriatico.

Martedì 16 Maggio: scenario perturbato tra Lombardia, Nord-Est e tutto il Centro-Sud. Le precipitazioni saranno diffuse, anche intense sul Basso Tirreno ma anche tra Marche e Romagna.

Mercoledì 17 Maggio: instabilità e a tratti maltempo, aperture tra Isole Maggiori e settori ionici.

Ulteriori tendenze meteo: attesa spiccata variabilità, per la lacuna ciclonica sempre attiva attorno al nostro Paese, ancora alimentata da affondi d’aria fresca da nord in contrasto con correnti più miti di matrice afro mediterranea.