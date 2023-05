METEO SINO AL 21 MAGGIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Il forte maltempo caratterizza quest’avvio di settimana, con meteo peggiorato a partire dalle regioni meridionali. Un profondo vortice di bassa pressione è in intensificazione ed in risalita verso la Sicilia ed il Tirreno. Ci sarà così un inasprimento dei fenomeni, con anche venti sino a tempesta. La circolazione atmosferica resterà piuttosto ingarbugliata per molti giorni.

La perturbazione abbraccerà tutta Italia nella giornata di martedì. Non è escluso che la circolazione ciclonica possa assumere le sembianze di un Medicane, quindi un simil uragano coadiuvato dall’apporto di umidità dal mare. Ci attende una fase perturbata molto importante con piogge pesanti, temporali e rischio nubifragi.

Quest’evoluzione ciclonica ci accompagnerà fin verso metà settimana, con caratteristiche più tipiche dell’autunno e decisamente anomala per la tarda primavera. Il vortice dovrebbe poi attenuarsi e sfilare sui Balcani tra mercoledì e giovedì L’Italia sarà poi preda di ulteriori impulsi instabili, con affondi ad aria fredda ad alimentare la complessa circolazione ciclonica mediterranea.

Un nuovo vortice afro mediterraneo minaccia di portare instabilità e maltempo verso il weekend soprattutto al Centro-Sud. In questo caso il vortice dovrebbe seguire una rotta più bassa, senza approfondirsi in modo così esplosivo come il precedente. Novità sono attese per la prossima settimana, con l’anticiclone africano che proverà a fare timidamente capolino.

NEL DETTAGLIO

Martedì 16 Maggio: il minimo si posizionerà sull’Italia Centrale, con scenario perturbato tra Lombardia, Nord-Est e tutto il Centro-Sud. Le precipitazioni saranno diffuse, anche intense sul Basso Tirreno ma anche tra Marche ed Emilia Romagna con quest’ultima a grave rischio alluvioni.

Mercoledì 17 Maggio: diffusa instabilità e a tratti maltempo, con precipitazioni ancora forti soprattutto tra Romagna, Marche, Basso Lazio e Campania.

Giovedì 18 Maggio: acquazzoni al Centro-Nord, con fenomeni più frequenti nelle ore centrali.

Ulteriori tendenze meteo: un nuovo vortice ciclonico spingerà una perturbazione sul finire della settimana, con probabili maggiori effetti tra il Sud e le Isole Maggiori.