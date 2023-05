METEO SINO ALL’8 MAGGIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’Italia è alle prese con meteo avverso, per via di un vortice di bassa pressione che si è innescato a seguito dell’intrusione sul Mediterraneo di correnti fresche di origine atlantica. Piogge e temporali imperversano al Centro-Sud e sull’Emilia Romagna, con fenomeni temporaleschi localmente intensi e a carattere persino di nubifragio.

La circolazione ciclonica è attesa in spostamento verso l’area ionica. Non si avrà un miglioramento nell’immediato, in quanto il minimo depressionario resterà ancora particolarmente attivo con la sua spirale d’instabilità ad abbracciare tutto il Centro-Sud. Il meteo migliorerà ovunque da giovedì, grazie alla traslazione dell’area depressionaria verso la Grecia.

Nel contempo, l’Italia sarà raggiunta da una nuova espansione dell’anticiclone subtropicale, con attenuazione degli ultimi temporali anche all’estremo Sud. Questa parentesi soleggiata durerà poco, ma le temperature risaliranno decisamente sino a valori sopra la norma per via del contributo di correnti calde subtropicali che accompagneranno l’affermazione dell’alta pressione.

Sul finire della settimana entrerà in azione una nuova offensiva perturbata dall’Atlantico. Ci sarà probabilmente un’incursione frontale con un nuovo vortice ciclonico in formazione sul Mediterraneo. Ci attendiamo una nuova fase temporalesca a partire dal Nord e poi anche sul resto d’Italia. L’alternanza di fasi anticicloniche ad episodi di maltempo è tipica della Primavera.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 3 Maggio: molto instabile al Centro-Sud, con rovesci più irregolari. Tempo perturbato tra Salento, Calabria e Sicilia ionica. Sole prevalente al Nord tranne che in Romagna e sul Basso Veneto dove non mancherà qualche residua iniziale pioggia di debole intensità.

Giovedì 4 Maggio: il ritorno dell’alta pressione riporterà sereno, a parte residua instabilità tra Puglia, Calabria e Sicilia ionica dove persisterà qualche rovescio o temporale in attenuazione.

Venerdì 5 Maggio: prevalenza di bel tempo, a parte qualche locale fenomeno sull’Arco Alpino.

Ulteriori tendenze meteo: per il weekend è atteso un nuovo peggioramento a partire dal Nord, per una nuova incursione perturbata da ovest. Tutta la prima decade del nuovo mese vedrà condizioni ancora decisamente dinamiche per impulsi instabili diretti sul Mediterraneo.