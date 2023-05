METEO SINO AL 26 MAGGIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Il maltempo burrascoso torna a picchiare duro sull’Italia, con meteo destinato a rimanere compromesso per tutto il weekend a causa di un nuovo vortice depressionario risalito dalla Tunisia verso il Sud Italia. Ne derivano forti piogge e temporali soprattutto tra Calabria ed Isole Maggiori, con qualche nubifragio. Piove molto abbondantemente, per effetto stau, anche sull’ovest Piemonte.

La buona notizia è legata al fatto che le grandi piogge stanno risparmiando le aree recentemente alluvionate. La circolazione ciclonica inizierà a perdere energia tra domenica e lunedì. Non dobbiamo però attenderci un miglioramento a breve, con la giornata di domenica caratterizzata da rovesci e temporali localmente intensi.

L’attività temporalesca sarà protagonista anche all’inizio della prossima settimana, stante una lacuna barica che si manterrà ben salda sul Mediterraneo. L’anticiclone rimarrà ben lontano, relegato tra l’Atlantico e l’Europa Centro-Settentrionale. Le precipitazioni si faranno più irregolari, pur in un quadro meteo molto instabile, in quanto non ci sarà più un vortice ciclonico ben organizzato.

I temporali avranno quindi caratteristiche più legata al ciclo diurno, con fenomeni esaltati dal riscaldamento solare. Le temperature saliranno di diversi gradi. Questa lacuna ciclonica potrebbe ridimensionarsi ulteriormente durante la seconda parte della settimana, con l’anticiclone che proverà a imporsi a fatica e l’instabilità dovrebbe restare sempre in agguato.

NEL DETTAGLIO

Domenica 21 Maggio: marcata instabilità sulle due Isole Maggiori, con piogge e rovesci fin dal mattino con tendenza ad attenuazione serale. Rovesci temporaleschi colpiranno l’interno del Centro-Sud, specie nelle ore pomeridiane. Piogge ancora persistenti al Nord-Ovest sul Piemonte.

Lunedì 22 Maggio: avvio giornata con rovesci all’estremo Sud e sulla Sicilia, schiarite altrove. In giornata temporali diurni soprattutto su aree interne del Centro-Sud e in parte su Alpi e Prealpi.

Martedì 23 Maggio: prima soleggiato, poi temporali pomeridiani diffusi su aree interne montuose.

Ulteriori tendenze meteo: continuerà l’instabilità diurna con rovesci e temporali specie al Sud, Isole e in genere aree interne e a ridosso dei maggiori rilievi. Le temperature saliranno specie sulle pianure del Nord, grazie alla maggiore presenza del sole, con picchi prossimi ai 30 gradi.