METEO SINO AL 15 MAGGIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Peggiora il meteo a partire dal Nord-Ovest, per una nuova perturbazione collegata all’affondo incisivo di una depressione nord-atlantica verso l’Italia. Ci attende molta instabilità, se non maltempo, con occasione per piogge e temporali. Le temperature scenderanno parecchio a causa dell’afflusso di aria ben più fredda di provenienza nord-atlantica.

Sembra esserci la possibilità di un guasto meteo molto incisivo e anche duraturo. Il vortice di bassa pressione metterà infatti radici sul bacino centrale del Mediterraneo. Tra giovedì e venerdì la depressione rimarrà ancora ben attiva perdendo un po’ di tono, ma riuscirà a distribuire ancora frequenti temporali a macchia di leopardo specie al Centro-Nord con rischio grandinate.

Sul finire della settimana seguirà un altro impulso perturbato che favorirà il nuovo importante approfondimento del vortice mediterraneo. Ci attende un’ulteriore recrudescenza di instabilità e maltempo. Il weekend non promette quindi nulla di buono tra piogge intense, temporali e locali nubifragi, oltre che un generale rinforzo del vento.

L’anticiclone non appare intenzionato a riconquistare facilmente il Mediterraneo e resterà relegato tra l’Atlantico ed il Nord Europa. Questa parentesi perturbata, con temperature ben sotto media, sarà piuttosto anomala per il periodo primaverile. Tra l’altro la lacuna ciclonica sembra destinata a persistere anche per parte della prossima settimana, con meteo ancora compromesso.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 10 Maggio: generali condizioni di maltempo su gran parte d’Italia, con piogge e temporali anche forti, localmente accompagnati da qualche grandinata. Andrà un po’ meglio tra Nord-Ovest e Sardegna dove non mancheranno ampie schiarite. Temperature in calo.

Giovedì 11 Maggio: spiccata instabilità e temporali intermittenti, con precipitazioni più diffuse al Nord-Est e nel pomeriggio anche su Ovest Alpi. Meglio tra Sud ed Isole, con fenomeni più isolati.

Venerdì 12 Maggio: acquazzoni al Centro-Nord, Campania e nord Puglia, specie al pomeriggio.

Ulteriori tendenze meteo: il vortice ciclonico tornerà a rinvigorirsi nel weekend, quando ci aspettiamo condizioni a tratti persino perturbate con precipitazioni localmente intense e diffuse. Atteso un calo delle temperature.