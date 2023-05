METEO SINO AL 17 MAGGIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’Italia rimane ostaggio di una vasta circolazione depressionaria, responsabile di condizioni meteo improntate al maltempo. Quello che stiamo vivendo in questi giorni è solo l’inizio di un periodo travagliato, caratterizzato da precipitazioni frequenti e localmente intense. Il vortice di bassa pressione si rinnoverà nel weekend, a causa di un nuovo apporto d’aria fredda dal Nord Europa.

La circolazione atmosferica resterà piuttosto ingarbugliata per molti giorni ancora. Ci sarà quindi instabilità, anche se i fenomeni temporaleschi si alterneranno a momenti più soleggiati. L’approfondimento del nuovo vortice nel weekend accompagnerà un sistema perturbato, accompagnato da altre precipitazioni anche intense, specie al Centro-Nord, con locali nubifragi.

Le temperature si assesteranno su valori sotto media soprattutto al Nord, a causa degli apporti d’aria fredda dalle alte latitudini. Non mancheranno nevicate sull’Arco Alpino a quote oltre i 1500/1700 metri, decisamente anomala per il periodo. Il fresco ed il maltempo coinvolgeranno in modo più marginale l’estremo Sud, dove si farà sentire un flusso più caldo di matrice nord-africana.

Questa lacuna ciclonica sembra destinata a persistere anche per gran parte della prossima settimana, con meteo ancora compromesso. L’anticiclone non appare intenzionato a riconquistare facilmente il Mediterraneo e resterà relegato tra l’Atlantico ed il Nord Europa. Ulteriori affondi d’aria fredda alimenteranno ancora la circolazione depressionaria alle nostre latitudini.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 12 Maggio: ulteriori acquazzoni sono attesi al Centro-Nord, Campania e nord Puglia, specie al pomeriggio. I fenomeni si presenteranno localmente intensi sul Levante Ligure e a tratti in Val Padana tra pomeriggio e sera. Più sprazzi di sereno sul resto del Sud.

Sabato 13 Maggio: un nuovo fronte alimenterà le precipitazioni specie al Centro-Nord. Rovesci colpiranno anche la Sardegna e inizialmente il Sud, ma in miglioramento.

Domenica 14 Maggio: instabilità tra Centro e Nord-Est, con acquazzoni specie pomeridiani.

Ulteriori tendenze meteo: non avremo spiragli di miglioramento nemmeno per l’inizio della prossima settimana. Attesa ancora diffusa instabilità per la lacuna ciclonica persistente in sede mediterranea che potrebbe rinvigorirsi per apporti freddi da nord.