METEO SINO AL 7 MAGGIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Il mese di Maggio inizia con condizioni meteo nettamente diverse rispetto alla fine di Aprile. C’è stata una brusca retromarcia, con l’anticiclone africano letteralmente scalzato dall’intrusione di correnti fresche ed instabili che hanno generato un vortice ciclonico sui mari ad ovest dell’Italia. Tutta la prima decade del nuovo mese vedrà condizioni ancora decisamente dinamiche.

Il vortice ciclonico tende ad approfondirsi, a seguito dell’intrusione di masse d’aria fresche e instabili. L’intrusione di un nucleo freddo in quota immette ulteriore carburante alla depressione sul Mar Tirreno. Ne deriva uno scenario di instabilità e persino maltempo su molte regioni d’Italia tra piogge anche abbondanti, temporali e qualche grandinata.

Non si avrà un miglioramento nell’immediato, in quanto il minimo depressionario evolverà molto lentamente verso sud-est. Il grosso delle precipitazioni, tra martedì 2 e mercoledì 3 Maggio, si sposterà verso il Centro-Sud e coinvolgerà anche il Nord-Est, mentre sul Nord-Ovest è atteso un miglioramento che poi si estenderà al resto del Settentrione.

Il meteo migliorerà ovunque da giovedì, grazie alla nuova spinta dell’anticiclone, con attenuazione degli ultimi fenomeni anche all’estremo Sud. Questa parentesi soleggiata durerà poco, con un nuovo vortice che entrerà in azione dalla Francia nel weekend e, percorrendo la traiettoria del precedente vortice, porterà probabile maltempo a partire dal Nord e poi anche sul resto d’Italia.

NEL DETTAGLIO

Martedì 2 Maggio: scenario improntato al maltempo tra Nord-Est e Centro-Sud, con piogge e temporali anche forti. Non sono da escludere nubifragi soprattutto sulla fascia del Basso tirreno, la Calabria ionica ed il settore tra la Romagna e le Alte Marche. Migliora al Nord-Ovest con schiarite.

Mercoledì 3 Maggio: persisterà l’instabilità al Centro-Sud, con fenomeni più irregolari. Sole prevalente al Nord tranne che in Romagna dove non mancherà qualche residua iniziale pioggia.

Giovedì 4 Maggio: torna il sereno, a parte residua instabilità tra Puglia, Calabria e Sicilia ionica.

Ulteriori tendenze meteo: soleggiato venerdì, a parte qualche rovescio o temporale sulle Alpi, temperature in generale aumento. Per il weekend è atteso un nuovo peggioramento a partire dal Nord, per una nuova offensiva perturbata dalla Francia.